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肯塔基禁墮胎嚴法 聯邦法院下令暫緩執行

編譯林梅婕／綜合22日電
肯塔基州議會通過禁墮胎法，遭聯邦法院下令暫緩執行。圖為支持墮胎權的民眾在州議會抗議，共和黨州眾議員布里奇斯把姆指朝下表示不認同抗議者的訴求。(美聯社)
肯塔基州議會通過禁墮胎法，遭聯邦法院下令暫緩執行。圖為支持墮胎權的民眾在州議會抗議，共和黨州眾議員布里奇斯把姆指朝下表示不認同抗議者的訴求。(美聯社)

肯塔基州議會日前通過禁墮胎法，但聯邦法院21日下令暫緩執行，也讓該州兩大生育醫療組織可持續提供墮胎醫療服務。

肯州民主黨籍州長貝希爾(Andy Beshear)曾對墮胎禁令提出否決案，但在上周遭共和黨主導的州議會推翻；然而聯邦法官瑞貝卡·貞寧斯(Rebecca Grady Jennings)21日卻又批准肯州計畫生育聯合會(Planned Parenthood)的緊急訴求。

肯州墮胎禁令包括加強管制墮胎藥物的取得、要求所有提供墮胎醫療服務的機構必須經該州藥事委員會認證、不得以遠距醫療(telemedicine)取得墮胎藥物之外，還強制被引產的胎兒遺體必須火葬或土葬；最後是禁止妊娠15周以上的婦女墮胎，只有在母親面臨生命危險的情況下得以例外。

此法堪稱繼德州之後全國最嚴格的禁墮胎法，儘管執行期間不滿一周，仍是全美第一個明文禁止提供墮胎術後護理的州。

肯州兩大提供墮胎醫療服務的組織「計畫生育聯合會」和「EMW婦女外科中心」(EMW Women's Surgical Center)分別提告，認為禁止墮胎有違憲的疑慮；在聯邦法官下令暫緩執行州法後，兩機構也計畫本周恢復營運。

肯州計畫生育聯合會的主席瑞貝卡·吉布倫(Rebecca Gibron)表示：「這是勝利的第一步，我們已經準備好站上法庭，為患者的基本醫療權奮戰，運用我們所有的力量，確保墮胎權在肯州能永遠受到保護。」

倘若此法恢復執行，州內有墮胎需求的婦女只能遠赴他州，與別州同樣受限於禁止墮胎的婦女爭取有限的手術名額。

此外，法案中針對終止妊娠後的胎兒遺體應如何處理，對醫療業者更是一大難題；肯州一名提供墮胎醫療服務的從業人員菲爾茲(Alecia Fields)表示，他們必須和殯葬業者配合執行非醫療需求的埋葬程序，可能因此需要雇用更多人力。

墮胎 計畫生育 手術

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