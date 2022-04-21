大麻店現金經營搶案多 參議員籲修法開放刷卡或電話交易

大麻店現金經營搶案太多，國會議員建議修訂銀行法，增加信用卡或電話交易，提高店員的人身安全。圖為華盛頓州一家大麻店外駐守配槍警衛。(美聯社)

大麻店現金經營搶案太多，險象環生，國會議員建議修訂銀行法，增加信用卡 或電話交易，提高店員的人身安全。

民主黨籍聯邦參議員莫瑞(Patty Murray，華盛頓州 )說，合法經營的商店被迫完全靠現金交易，對櫃檯後面的員工造成險象環生，甚至致命的情況，「絕對毫無道理。」

華盛頓州上個月就發生數起大麻店遭持槍搶劫、開槍傷人及致死事件，這對已經大麻合法化 的18個州以及准許藥用大麻的37個州，自然引發檢討之聲。

因為聯邦法律仍禁止大麻產品買賣，許多銀行和信用卡公司都不願和這些州合作，以致各州法律核准經營的大麻店，只能靠現金交易，徒增歹徒的「搶」念。

莫瑞20日在西雅圖郊區一家大麻店召開記者會，向選民保證她會設法讓參眾兩院協調出可行的方案，在競爭力與創新法案中，列入大麻商品交易合理化的條款，提升銀行界涉入的意願。

大麻業界人士說，莫瑞的表態是「很重要的訊號」，這問題可望年底前獲解，讓金融機構在大麻合法化的各州承接相關業務，不會遭到起訴、處罰或喪失聯邦存款保險。

大麻商店搶案最近突然大增，舊金山灣區去年秋天就有好幾十家被搶，華盛頓州今年迄今也發生了不下80件；上個月，塔科馬(Tacoma)就有店員遭槍殺。

塔科馬「大麻世界」店員布朗(Jordan Brown)遭槍殺事件，警方已逮捕兩名嫌犯；司法官員說，這兩名嫌犯涉嫌十幾宗搶案，包括幾件大麻店搶劫案。

華盛頓州酒品大麻局局長波斯特曼(David Postman)說，這類搶案次數之多，簡直嚇人。過去一個月內，該局已舉辦了好幾場公眾安全論壇，敦請執法人員細究保安良策，也跟州政府主管金融單位研商，如何讓地方金融機構和信貸合作社與大麻業者合作，用電話交易方式，減少現金來往。