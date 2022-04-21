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開過量止痛劑奪14命 俄州醫無罪 「謀殺罪名皆不成立」

記者張聲肇／綜合報導
經過一周的審判，陪審團裁定涉開止痛劑過量致死的醫生胡賽爾無罪。圖為得知裁決後，胡賽爾與妻子激動擁抱。(美聯社)
經過一周的審判，陪審團裁定涉開止痛劑過量致死的醫生胡賽爾無罪。圖為得知裁決後，胡賽爾與妻子激動擁抱。(美聯社)

喧騰多時的俄亥俄州止痛劑過量致死案，法院經過一周的審理，陪審團20日宣告醫師胡賽爾(William Husel)無罪。檢方對此宣判表示「接受。」

46歲的胡賽爾遭大陪審團起訴，對病人開具500微克(microgram)以上的強力止痛劑芬太尼(Fentanyl)，造成多人死亡，在俄州引起注目。陪審團20日宣布，14條謀殺罪名皆不成立。

檢方在起訴書中表示，對非手術的病人開具高劑量止痛劑，有殺人意圖；胡賽爾的律師辯護說，胡賽爾醫生真正意圖是對重病末期的病人「止痛」，不是「要命。」

富蘭克林郡法院法官郝布魯克(Michael Holbrook)籲請陪審團考慮，以較「企圖謀殺罪」輕的罪名審理討論，為此，陪審團討論整整六天。

原告14條謀殺罪，只要有一條成立，被告就可能被判終身監禁，坐牢15年以後，才可能獲假釋。

檢方從2月22日開庭起，3月29日休庭前，共向法庭請來53名證人，其中有些醫學專家說，胡賽爾開出的劑量，是止痛所需的20倍。凡德比大學醫學教授伊萊(Wes Ely)說，某些病人服用的芬太尼劑量，足以「殺死一頭大象。」

被告律師只請出一名證人。這位喬治亞州的麻醉師說，14名病患的死因，都是早已在身的病痛，不是胡賽爾開具的止痛劑所造成。

這14人年紀從37到82歲不等，死亡日期從2015年5月到2018年11月都有。

審判結辯時，助理檢察官澤彥(David Zeyen)對陪審團員表示，不管病患病危到何程度，加速其死亡就是非法之舉。不過，檢方對陪審團的無罪宣判，表示可以接受。

胡賽爾供職的卡默爾山醫院，以他對30多名病患開具過量止痛劑，導致其死亡為由，將他開除；另外，也開除了23名護士、藥劑師和管理人。院方與17名死亡病患的家屬，達成1670萬元賠償金的和解。

俄亥俄州 醫學 手術

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