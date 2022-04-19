拜登政府發布基建採購準則 國貨優先 嘉惠製造業

拜登政府18日發布基礎建設計畫採購材料準則，國貨優先，本國產品不足或太貴，才使用外國貨，但本國貨源一旦增加，立刻減少對外採購。(美聯社)

拜登 政府18日發布基礎建設計畫採購材料準則，國貨優先，本國產品不足或太貴，才使用外國貨，但本國貨源一旦增加，立刻減少對外採購。

本採購準則的目的，是讓國會兩黨協議通過的1兆元基建經費，不論建造橋梁、道路、寬頻網路後修補水管時，所需鋼筋水泥等材料，先「嘉惠」本國製造業，提升國產的製造業產能。

白宮管理與預算辦公室「美國製造」專案主任德雷克(Celeste Drake)說，根據剛發布的準則，美國的製造業將有「更多機會」創造出高薪的職位。

拜登總統希望藉此創造更多就業機會、減緩供應鏈的緊張、降低對中國等「與美國利益漸行漸遠」國家的依賴。2022年期中選舉 將屆，全國的通膨率衝到40年來的高點，民主黨的選情有賴國產製造業產生「對抗通膨」效益，否則難以應付共和黨的選舉攻勢，「物價騰飛」都是1.9兆元新冠紓困 支出啟動的。

拜登日前在北卡州格林斯波羅(Greensboro)說，「自我就任第一天，為了重建美國經濟，我所採取的每一項行動，都根據一個原則：美國製造。這有賴聯邦政府說到做到，不能光說不練。」

他說，編列來採購的7000億元，本來就該採購本國廠商所提供的產品，但是目前的採購法規制定於1930年代，實行起來不是遭到縮水，就是可以拿外國進口品來蒙混。

但是他的政府今年就花了3500億元購置建材，卻說不出來這些建材百分之幾是「美國製造」才合乎準則，準則倒有一個作用：讓政府官員確知，基建經費有多少用來聘僱美國員工，或付給美國廠商。

準則指出，國會去年11月通過的基礎建設支出法有一個條款，規定今年5月14日起，請款項目所用到的鋼鐵、產品、建材，除非「全部都是美國製造」，否則一毛錢都不能動用。

準則提到幾項「例外」，包括「不符公眾利益」、「美國產量不足或品質不佳」，以及本土材料將導致建築成本「增加25%以上。」