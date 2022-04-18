聯邦採用臉部辨識軟體遭質疑 眾院2個委員會調查

國稅局要求納稅人使用臉部識別軟件來辨識身分，遭到國會議員質疑。(取自ID.me網站)

國會眾院 兩個委員會已在調查聯邦政府使用臉部識別軟件的做法，國稅局 數個月來一直使用有關軟件，直至遭國會議員及私隱維權人士投訴後才暫時停止。

批評使用有關臉部識別軟件的人士指出，除了臉部識別數據庫可能成為網路攻擊目標之外，對於政府機關如何使用這些涉及私隱的信息更感擔憂。

國稅局是在2021年11月推出在線身分驗證流程，要求納稅人在尋求稅局在線服務時，要使用技術服務商ID.me 的身分驗證，納稅人必須提供例如駕照、州身分證、護照等附有照片的身分證明文件。

國稅局當時強調，這個新流程擴大身分證件的使用範圍，並為在線驗證身分時遇到問題的納稅人提供更多資訊服務幫助，從而惠及更多人。在安全訪問數位身分計畫(SADI)下開發的新流程，符合聯邦要求。

眾院監督委員會主席，民主黨 籍的馬洛尼(Carolyn Maloney)日前發聲明指出，對聯邦政府缺乏明確的計畫深感擔憂，讓國稅局等機關簽訂價值數千萬元的合同，但條款及監督機制卻存在問題。

委員會已致函給ID.me 的首席執行官霍爾(Blake Hall)，要求該公司提供它與10個聯邦機關及30個州政府所簽訂，使用其臉部識別技術合約的相關文件和信息細節。

ID.me 的代表透過電郵發聲明強調，公司在為公共部門提供服務的同時，還會遵守聯邦身份驗證和登錄指引，這些標準在防止欺詐方面非常有效。聲明又指，有四個州透過ID.me ，防止了2100億元的欺詐；又指有關軟件是政府機構為服務不足的國民，提供一個有用的高效解決方案。

在國稅局要求納稅人使用ID.me 的身分驗證後，遭到國會議員及私隱維權組織批評，至今年2月暫停使用透過臉部識別技術的在線驗證做法。

但包括民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)在內的多位國會議員，均要求國稅局完全停止使用ID.me 軟件。