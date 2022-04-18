我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

聯邦採用臉部辨識軟體遭質疑 眾院2個委員會調查

編譯盧炯燊／綜合17日電
國稅局要求納稅人使用臉部識別軟件來辨識身分，遭到國會議員質疑。(取自ID.me網站)
國稅局要求納稅人使用臉部識別軟件來辨識身分，遭到國會議員質疑。(取自ID.me網站)

國會眾院兩個委員會已在調查聯邦政府使用臉部識別軟件的做法，國稅局數個月來一直使用有關軟件，直至遭國會議員及私隱維權人士投訴後才暫時停止。

批評使用有關臉部識別軟件的人士指出，除了臉部識別數據庫可能成為網路攻擊目標之外，對於政府機關如何使用這些涉及私隱的信息更感擔憂。

國稅局是在2021年11月推出在線身分驗證流程，要求納稅人在尋求稅局在線服務時，要使用技術服務商ID.me 的身分驗證，納稅人必須提供例如駕照、州身分證、護照等附有照片的身分證明文件。

國稅局當時強調，這個新流程擴大身分證件的使用範圍，並為在線驗證身分時遇到問題的納稅人提供更多資訊服務幫助，從而惠及更多人。在安全訪問數位身分計畫(SADI)下開發的新流程，符合聯邦要求。

眾院監督委員會主席，民主黨籍的馬洛尼(Carolyn Maloney)日前發聲明指出，對聯邦政府缺乏明確的計畫深感擔憂，讓國稅局等機關簽訂價值數千萬元的合同，但條款及監督機制卻存在問題。

委員會已致函給ID.me 的首席執行官霍爾(Blake Hall)，要求該公司提供它與10個聯邦機關及30個州政府所簽訂，使用其臉部識別技術合約的相關文件和信息細節。

ID.me 的代表透過電郵發聲明強調，公司在為公共部門提供服務的同時，還會遵守聯邦身份驗證和登錄指引，這些標準在防止欺詐方面非常有效。聲明又指，有四個州透過ID.me ，防止了2100億元的欺詐；又指有關軟件是政府機構為服務不足的國民，提供一個有用的高效解決方案。

在國稅局要求納稅人使用ID.me 的身分驗證後，遭到國會議員及私隱維權組織批評，至今年2月暫停使用透過臉部識別技術的在線驗證做法。

但包括民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)在內的多位國會議員，均要求國稅局完全停止使用ID.me 軟件。

國稅局 眾院 民主黨

上一則

超級學霸 佛州少年獲哈佛等27名校錄取 獎學金達400萬元

下一則

特斯拉私有化 馬斯克當年推文惹議 傳法官裁定5月開審

延伸閱讀

眾院共和黨領袖麥卡錫：俄烏為借鏡 應強化台軍力

眾院共和黨領袖麥卡錫：俄烏為借鏡 應強化台軍力
報稅18日截止 與其最後一天匆匆報 不如申請展期交

報稅18日截止 與其最後一天匆匆報 不如申請展期交
稅務漫談／「低收入」家庭報稅 審計機率恐高5倍

稅務漫談／「低收入」家庭報稅 審計機率恐高5倍
想知何時退稅 上IRS網查詢才是正途

想知何時退稅 上IRS網查詢才是正途

熱門新聞

美國總統拜登疑與空氣握手，引發外界熱議。取材自推特

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

2022-04-15 21:31

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

2022-04-11 00:47
面臨仇恨犯罪指控的邁爾斯同意賣房，並從賣房所得支付范蒂4萬5000元。 (國王郡警局照片)

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

2022-04-13 10:47
言論曾引發種族歧視爭議的賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯說，亞裔對西方人的龐大成就「充滿怨恨」。(NBC電視台截圖)

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

2022-04-16 12:41
賓州蘭開斯特郡利奧拉郵局員工珍妮西·羅德桂茲被發現多次盜取信中的支票，得手近70萬元而面臨數百宗不同罪名的指控。(local21news電視台截圖)

郵局員工偷信中支票70萬 郵件遭竊過去3年增600%

2022-04-12 21:27
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

2022-04-09 18:02

超人氣

更多 >
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光