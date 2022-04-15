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脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

女演員黃艾麗離婚 媒體竟「搞錯丈夫」

記者胡玉立／綜合報導
美國亞裔女演員、脫口秀喜劇明星黃艾麗傳出和結婚八年的亞裔丈夫賈斯汀．白田離婚。(Getty Images)
美國亞裔女演員、脫口秀喜劇明星黃艾麗傳出和結婚八年的亞裔丈夫賈斯汀．白田離婚。(Getty Images)

美國亞裔女演員、脫口秀喜劇明星黃艾麗(Ali Wong)12日傳出和結婚8年的亞裔丈夫賈斯汀．白田(Justin Hakuta)離婚。但在媒體報導過程中，不只一家錯將另一名亞裔演員誤認為白田，進而發出錯誤照片；這場「搞錯亞裔」(#WrongAsian)的烏龍風波，讓尷尬犯錯的媒體趕緊道歉，更有許多亞裔站出來抱怨表示，厭倦了「被人忽視和貶低」的感覺。

其中一家誤植照片的Parade雜誌13日聲明說：「我們了解這張照片錯誤的傷害性及其可能產生的影響，我們對此深表遺憾。」

Parade雜誌報導黃艾麗與白田離婚新聞，將與黃艾麗聯合主演2019年電影「可能還愛你 」(Always Be My Maybe)的韓裔演員朴藍道(Randall Park)，誤認為白田；該雜誌將兩人合影的照片附於報導中，稱他倆在結婚八年後離異。

媒體在報導黃艾麗離婚的過程中，不只一家錯將韓裔演員朴藍道(左)誤認為是她丈夫白田...
媒體在報導黃艾麗離婚的過程中，不只一家錯將韓裔演員朴藍道(左)誤認為是她丈夫白田，進而發出錯誤照片。(Getty Images)

與此同時，MSN似乎也犯了類似錯誤，更糟的是，它們根本沒有放上黃艾麗的照片，只是在推文下方放一張朴藍道的照片，然後寫道，黃艾麗和白田結婚八年後離婚。

亞裔怒：厭倦了「被人忽視和貶低」的感覺

類似爭議發生後，許多人在推特重新強調「搞錯亞裔」標籤，大聲疾呼各方關注這樣的事件。許多人表達了對這種粗心疏忽的疲憊感，指這種疏忽在有色人種的相關報導中更為常見。

小說「贗品」(Counterfeit)作者克莉絲汀．陳(Kirstin Chen)推文表示，她也有過類似經歷。「一位圖書專業人士剛剛在一個網站上為我的書留下評論，這顯然是關於另一位亞裔女性作家的書。」她寫道，她厭倦了「被壓扁、被忽視、被貶低」。

著名博客「憤怒的亞洲人」(Angry Asian Man)博主、韓裔尤菲爾(Phil Yu)推文嘲笑媒體說：「拜託！可不可以不要用錯誤的亞洲種族主義來毀掉阿麗離婚的消息？」

多年來，黃艾麗經常在脫口秀中，分享她與哈佛商學院畢業的學者丈夫白田之間的關係的笑話；這對夫婦育有兩個孩子。

亞裔演員 韓裔 種族主義

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