過去兩個月 國安部處理近萬烏克蘭無證客

美墨邊界官員過去兩個月，已經處理近萬烏克蘭無證客來美尋求庇護的申請案件。圖為烏克蘭難民在墨西哥邊界城市提璜納等待辦理手續。 (Getty Images)

國土安全部的資料顯示，美墨邊界官員過去兩個月，已經處理近萬烏克蘭 無證客來美尋求庇護的申請案件。

資料顯示，2月1日到4月6日，美國海關及邊境保護局(USCBP)官員面談9926名無證烏克蘭難民，4月6日一天就處理了767人。俄羅斯軍隊2月24日侵入烏克蘭，不過早幾個月前，就開始陳兵烏克蘭邊界。

這項未經公布的統計顯示，近幾周由南部邊境進入美國，受到保護的烏克蘭難民急速增加。已公開的統計則顯示，2月來美的烏克蘭無證難民有1147人，其中272人由墨西哥 進入美國。

此外，從2月1日到4月6日，共有4萬1074名烏克蘭人持合法證件進入美國，其中包括持短期觀光簽證或移民 簽證，本來就可來美永久居留的人。

拜登總統3月24日宣布，美國將接受10萬名烏克蘭移民，不過到目前為止，未透露接納這批難民的具體辦法。按正常程序，簽證核發及處理這麼大規模的難民人數，沒幾年至少也要好幾個月才能完成。

因為直接抵美的管道不多，好幾千名烏克蘭人經由墨西哥輾轉到美墨邊界地區，邊界官員接到指示，「彈性」引用新冠疫情嚴格檢疫規定，盡量方便他們進入美國。

前述9926名邊境官員面談過的烏克蘭無證難民，有多少已獲准入境，目前還不清楚。專家說，這麼多烏克蘭難民得繞道墨西哥，顯示美國的移民處理制度積案太多、效率不彰。

移民政策研究所(Migration Policy Institute)分析員蓋拉特(Julia Gelatt)說，烏克蘭難民得經由墨西哥才能到美國邊界「試試運氣」，希望盡快獲得庇護，「表示我們的移民制度多麼遲緩、積案多麼嚴重。」「我們的移民制度沒有快速反應機能，能夠創造通路，讓緊急情況造成的難民進入美國。」

海關內部資料另外指出，2月1日以來，有5207俄國人入境案接受海關官員審理，但只有2000多名獲准進入，包括769名從墨西哥邊境入境後，暫住在拘留中心。