「零容忍」政策拆散無證移民家庭 前朝官員無「法」告

圖為民眾抗議拆散移民家庭政策。(Getty Images)

亞利桑納州聯邦法官日前裁定，在前總統川普 時代參與制定南部邊境「零容忍」(zero tolerance)政策，拆散無證移民家庭 的前朝官員，不能因此而遭起訴。

與此同時，受政策影響家庭尋求賠償的訴訟，遭聯邦政府提出動議駁回的做法，亦遭到這名法官拒絕，即這些家庭可以繼續索償行動。

美國公民自由聯盟(ACLU)估計，川普政府從2017年年中至2018年6月，有超過5000個家庭受「零容忍」政策而被分離，故聯同其他多個團體代表離散家庭提起訴訟，控告涉及制定政策的官員，被告包括時任白宮負責移民相關政策的資深顧問米勒(Stephen Miller)、國土安全部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)、司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)及白宮幕僚長凱利(John Kelly)等。

不過，這位由川普任命的聯邦法官肯德拉卡(John Hinderaker)在裁定中指出，對於起訴行政部門官員，最高法院是有所限制，以避免干涉其他部門的權力；此外，這些前朝官員當時是根據移民法的範圍內行使權力，故此不能遭起訴。

對於法官的裁決，ACLU的代表律師表示會提出上訴，指出拜登 總統雖認為拆散無證民家庭的做法是犯罪行為，但必須通過民事訴訟來追究責任。

拜登在競選總統及上任後，一直批評川普這個政策，認為若因上屆政府的「可恥行為」，移民合法或非法越境而失去了孩子的話，無論在什麽情況下，都應該得到某種補償。

「零容忍」政策2018年正式上路，在實施前後，許多無證兒童從家人身邊被執法人員強行帶走安置。所有非法越境的移民，也會送交刑事起訴。

司法部及國土安全部一直在與控告政府的受影響家庭談判，但最終談判破裂。對於聯邦政府有可能動議拒絕索償的訴訟，肯德拉卡駁回有關動議，代表律師可以繼續為遭拆散家庭索償。