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路透：人蛇集團雇青少年在美墨邊境開車接應偷渡客

記者顏伶如／綜合報導
路透報導，人蛇集團雇用未成年青少年充當司機。圖為新墨西哥州桑蘭德公園，一名邊境巡邏人員沿著美墨邊境行駛。路透
路透報導，人蛇集團雇用未成年青少年充當司機。圖為新墨西哥州桑蘭德公園，一名邊境巡邏人員沿著美墨邊境行駛。路透

路透11日報導，人蛇集團雇用未成年青少年充當司機，在德州、加州等美墨邊境社區接應非法入境的偷渡客；年齡最小只有14歲的青少年，透過社群網站及朋友之間口耳相傳，獲悉擔任司機接送無證客的打工機會，主要接應對象則以墨西哥籍成年人為主。

報導指出，17歲高中生桑提(Santi)把車子停在新墨西哥州桑蘭德公園市(Sunland Park)某處商店門外，看著手機螢幕上的移動藍點。桑提便是人蛇集團雇用的無證客接應司機，任務是把偷渡客載往德州艾爾帕索(El Paso)。

桑提手機上顯示的移動藍點，就是接應對象的行進路線。透過手機定位功能，他與偷渡客彼此分享所在位置。一名位於美國境內的人蛇集團成員，則不時透過簡訊發送命令。

美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)指出，從德州到加州的美墨邊境地帶，越來越多青少年被人蛇集團收納，成為幫忙接送非法入境偷渡客的司機。

美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)統計顯示，2021年在桑蘭德公園市及聖塔特雷莎(Santa Teresa)一帶遭到查緝的接應偷渡客司機當中，平均每四人就有一人尚未成年，這些青少年司機絕大多數都是美國公民，且為當地社區居民。美國邊境巡邏隊從2021會計年度開始記錄接應偷渡客的未成年司機數據。

長年以來，許多準備闖關的偷渡客，在墨西哥境內是透過墨西哥青少年充當嚮導，得以找到途徑非法入境美國。

路透報導，共計二十多名受訪的政府官員、員警、移民倡議人士及社區居民指出，人蛇集團成員對美墨兩地青少年聲稱，身為未成年兒童加入接應偷渡客行動行列有其優點，就算遭到查緝也不太可能面臨法律制裁。某些年僅14歲的美國青少年，便透過社群網站或友人告知，獲悉接應偷渡客的打工機會，接應對象主要以墨西哥籍成年人為主。

報導指出，這些青少年司機接應每名偷渡客的酬勞高達數百元，當地居民開玩笑稱呼這些青少年為「優步司機」(Ubers)。某些青少年認為這是賺錢的好機會，因為桑蘭德公園市居民貧窮率約為全國平均值的三倍，當地居民有三分之一未滿18歲，許多兒童則與祖父母同住。

事實上，這些青少年從事的工作具有高度風險。負責桑蘭德公園市區域的邊境巡邏員蓋爾文(Gerardo Galvan)指出，2021年間青少年接應司機人數突然增加，一名年僅14歲的接應司機為了逃避查緝，企圖加速駛離的過程中，撞上一輛海關與邊境保護局貨車。

蓋爾文說，這些青少年司機從人蛇集團口中得到的訊息是，如果迅速開車逃離，就可以甩掉查緝。他說，目前正與新墨西哥州拉斯克魯塞斯(Las Cruces)的美國聯邦檢察官辦公室合作，研議如何起訴未成年接應司機。

偷渡客 美墨邊境 新墨西哥州

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