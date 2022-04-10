阿茲海默症新藥太貴 若能嚴格限制 紅藍卡可能調降保費

麻州百健藥廠研製的阿茲海默症新藥Aduhelm，價格太昂貴，去年6月問世，遭到各方批評，要求降價。(美聯社)

美聯社報導，主管官員指出，如果嚴格限制價格昂貴的阿茲海默症新藥Aduhelm，俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 (Medicare)保費 將得以降低。

對於紅藍卡保費傳出有希望降低，聯邦醫療保險發言人萊恩克(Beth Lynk)說，計畫目前仍在研議中，還必須經過討論。

百健藥廠(Biogen)阿茲海默症新藥Aduhelm雖然獲得美國食品及藥物管理局(FDA)核准，醫學界卻對於這款新藥療效普遍存疑。由於Aduhelm一年費用高達數萬元，先前媒體報導傳出紅藍卡B部份(Part B)保費可能大幅提高。

根據先前公布計畫，收入最低的民眾，聯邦醫療保險B部份保險月費將增加大約21.6元，從原本的每月148.5元，自2022年起調高至每月170.1元，創下歷年來最大漲幅。調高保費當中，約有11元是因為Aduhelm價格昂貴的緣故。

美聯社報導，主管官員指出，紅藍卡將對Aduhelm每年2萬8000元的藥物給付訂定嚴格限制，只提供給參加食藥局或國家衛生研究院(National Institutes of Health)授權臨床實驗的患者。

拜登總統社會安全網及對抗氣候變遷法案當中，包括了授權聯邦醫療保險為處方藥物議價的條款，但法案目前仍在參院卡關。美聯社分析，對於民主黨來說，到了今年11月期中選舉時，根本無法向選民兌現降低處方藥品價格的競選承諾，除非某些黨內歧見能夠化解。

絕大多數紅藍卡參加者，保費是由每個月的社安金支票裡扣除。參加聯邦醫療保險的絕大多數民眾，雖然2022年起社安金得到5.9%的生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)，創下30年來最大調整幅度，但通膨高漲之下仍讓民眾感受到壓力。

Aduhelm原本被認為可望為阿茲海默症患者帶來治療希望，食藥局在審核過程中特別加快處理。根據規定，百健藥廠需要完成後續臨床研究，證實Aduhelm的確能夠減緩病情惡化。