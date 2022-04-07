移民銳減衝擊養老院建築業 雇主招工不易 帶動薪資調漲壓力

美國幾乎各行各業都缺人，背後因素之一便是移民減少。圖為移民減少讓建築業受到衝擊。(Getty Images)

美國幾乎各行各業都缺人的此時，養老院 人手不足狀況尤其嚴重。華爾街日報報導，養老院員工從2019年以來已減少19%，高達99%養老院表示去年秋季並沒有足夠人力，背後因素之一便是移民減少。

2007年至2009年經濟衰退後，連續幾年裡每年約有100萬人移居美國。前總統川普上台後，移民人數開始下降，新冠疫情 爆發後移民人數只剩寥寥無幾。

戴維斯加大(University of California at Davis)勞工經濟學者裴利(Giovanni Peri)指出，與2017年之前相比，移民降低讓美國少了240萬名符合工作年齡的勞工，大約流失工作年齡勞工的1%。

進入後疫情時期的現在，美國經濟逐漸復甦，許多雇主卻很難聘到員工填補疫情發生以來被裁撤的職缺，人力不足也讓雇主感受到調薪壓力，連帶影響通膨。

在達拉斯經營養老院的奈及利亞裔經理紐瓦科洛(Emeka Nwaokolo)說，近幾年奈及利亞人移民美國較為困難，因為簽證審核趨於嚴格，新冠疫情發生後，移民案件則是積案數量龐大。

移民減少也讓建築業受到衝擊。聖安東尼奧建築商貝爾蘭加(Ed Berlanga)以前新建案開工之前若發現人手不夠，便打電話給架構師或油漆工，詢問能否幫忙找人，通常得到的答案是「我在墨西哥有三個表兄弟可以幫忙」，貝爾蘭加則設法幫忙申請工作證。

貝爾蘭加說，如今根本沒有移民前來，如今市場房屋需求量一路走高，缺工問題讓他所有開銷都明顯增加。貝爾蘭加舉例說，疫情發生之前，油漆工程的花費大約是每平方呎6元，但現在已漲價到7.5元。

截至2021年6月30日為止的12個月間，根據人口統計資料，移居美國的移民只有24萬7000人，跟2016年同期的人數相比，還不到四分之一，與2019年同期相比，人數則僅有一半。這份數據並未區分合法移民與非法移民 。

國土安全部數據顯示，取得綠卡人數最多的五個國家：墨西哥、多明尼加、越南、菲律賓及中國，2021年9月截止的會計年度當中，與先前兩年相比，綠卡核發數量大約只剩一半或三分之二。