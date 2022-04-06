民主黨施壓 暫停償還學貸計畫 有望延長至8月底

在民主黨國會議員的壓力下，拜登政府準備將暫停償還學貸延長至8月31日。圖為教育部長卡多納。(美聯社)

為幫助借貸人度過新冠疫情 難關的暫停償還學貸計畫，5月1日到期後將重新恢復，在民主黨 國會議員的壓力下，拜登 政府準備將暫停償還延長至8月31日，以使借貸人有時間準備還款。

暫停償還學貸適用於4300多萬美國人背負的1兆6000億元聯邦學貸，其中超過700萬人已是學貸違約，至少270天沒有付款。暫停償還延期後，借貸人在8月31日前無需付款，期間的利息仍然為零。

參眾兩院教育委員會的民主黨人最近表示，目前的經濟形勢仍然不穩，呼籲拜登總統將暫停償還學貸延長至今年底。

聯邦參議員帕蒂·莫瑞(Patty Murray)說，幫助借貸人準備還款需要更多的時間，聯邦政府現行的學貸償還制度也要重新思考，她說：「學貸毀掉了借貸人的生活，使他們無法前進。借貸人苦於成本不斷升高，也苦於支離破碎的學貸償還系統，他們在疫情和經濟危機中難以立足，尤其是少數族裔更為艱難。」她呼籲拜登政府將學貸違約紀錄一筆勾銷，以便在疫情結束後重新開始。

白宮是在許多人擔憂如果5月重新開始償還學貸，大批人恐將無法還債之際決定延長的。

聖路易聯準銀行3月警告說，重新恢復償還學貸可能加重借貸人的負擔，疫情已經導致他們的經濟拮据，重新償還學貸對非裔家庭的衝擊尤其嚴重，因為他們更多是依靠學生貸款才能上大學。聖路易聯準銀行說：「學貸的嚴重拖欠率可能回升，從史上低點重新回到違約率10%以上的高點。」

川普政府2020年3月推出准許借貸人暫停償還學貸的政策，不久國會批准自動生效。暫停償還計畫在川普時代延期兩次，拜登政府也延長了兩次。

但拜登政府是否會為了減少學貸，而大規模推動學貸豁免仍不得而知。國會部分民主黨人敦促白宮採用行政命令的方式，為所有借貸人減免5萬元的學貸，從而可實現振興經濟，並幫助學貸負擔高於平均水平的非裔。

拜登總統去年要求教育部和司法部審議大規模減免學貸的法律基礎，但尚未做出決定。拜登曾贊同減免1萬元學貸，但認為需國會採取行動。