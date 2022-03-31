我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

天文學家發現最遙遠恆星 近130億年前形成 熱又亮但已消失

記者胡玉立╱綜合報導
天文學家發現迄今最遙遠的恆星「埃倫德爾」(箭頭所指)，形成於近130億年前的宇宙黎明之際。(美聯社)
天文學家發現迄今最遙遠的恆星「埃倫德爾」(箭頭所指)，形成於近130億年前的宇宙黎明之際。(美聯社)

天文學家發現迄今最遙遠的恆星，這是一顆超熱、超亮的巨星，形成於近130億年前的宇宙黎明(Cosmic Dawn)之際。只是，這顆明亮的藍色恆星早已不復存在，因為它的質量極大，幾乎可以肯定在出現幾百萬年後，就爆炸成碎片。天文學家稱道，能觀測到它，有如「來自宇宙的禮物」。

遙遠恆星發出的光到達我們這裡，需要旅行億萬年時間。國際團隊對於能夠透過觀測哈伯太空望遠鏡發現這顆早已迅速消亡的恆星，感到不可思議。

「我們看到的這顆恆星大約形成於128億年前，時間在宇宙大爆炸(Big Bang)之後約9億年，」約翰霍普金斯大學博士生、該研究主要作者、天文學家韋爾奇(Brian Welch)在30日發表的「自然」雜誌(Nature)表示，「我們鐵定是走了運。」

韋爾奇暱稱這顆早已迅速消亡的恆星為「埃倫德爾」(Earendel)，這個古英語字的意思是「晨星」或「冉冉升起的光芒」。

過去紀錄最遠恆星「伊卡洛斯」(Icarus)也是哈伯發現的一顆藍色超巨星，形成於94億年前；是宇宙大爆炸之後40億年。

雖然哈伯望遠鏡已探測到遠至宇宙大爆炸形成3億到4億年的星系，但無法辨認它們的單一恆星。

「通常它們都擠在一起。但現在，大自然給我們這顆恆星，在放大數千倍後，我們就可以研究它。」參與研究的國家航空暨太空總署(NASA)天文物理學家里格比 (Jane Rigby) 說：「這真是來自宇宙的禮物。」

目前數據顯示，埃倫德爾的大小是太陽的50多倍，亮度估計是太陽的100萬倍，比伊卡洛斯還大。

韋爾奇說，埃倫德爾可能是雙星系統、甚至三或四星系統中的突出恆星。儘管2016年和2019年收集的觀察結果顯示並非如此，但它可能是黑洞的可能性很小。這顆恆星只持續幾百萬年就爆炸成一顆超新星(supernova)，且迄今未被觀測到。天文學家迄今為止看到的最遙遠超新星，可溯到120億年前。

韋伯望遠鏡比哈伯望遠鏡強100倍，應該有助於澄清這顆恆星的質量和熱度，並揭示更多關於它的母星系的信息。

太空 韋伯望遠鏡 NASA

上一則

禽流感肆虐全美 雞隻出口、復活節蛋價堪憂

下一則

挺NASA登月計畫 聯邦預算增編 達15億元

延伸閱讀

天文學家發現「最遙遠恆星」又熱又亮 近130億年前形成

天文學家發現「最遙遠恆星」又熱又亮 近130億年前形成
彗星乍見

彗星乍見
史指死亡交叉 底部恐仍未至

史指死亡交叉 底部恐仍未至
艦長申請宗教豁免拒接種 法官裁決不得撤換 軍艦難出港

艦長申請宗教豁免拒接種 法官裁決不得撤換 軍艦難出港

熱門新聞

新州女子艾莉絲‧傑特指控百貨量販店山姆俱樂部管理疏失，遺留葡萄在地上讓她踩到不慎滑倒；不過新州高等法院裁決山姆俱樂部不用負法律責任，因葡萄放置在密封的容器裡，並無管理不當。(Getty Images)

她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠

2022-03-28 18:11
洛杉磯時報痛批，史密斯(右)一掌讓奧斯卡添上污點，不管對黑人運動或黑人在演藝圈的努力都是一大挫敗。(美聯社)

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

2022-03-29 14:54
聯邦食品暨藥物管理局29日授權，50歲以上的美國人可在接種首劑補強針至少四個月後，再接種第二劑輝瑞或莫德納的補強針。(美聯社)

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

2022-03-29 19:04
通膨和缺貨使得消費者的品牌忠誠度降低。（路透）

90%美國超市顧客願換牌子 品牌忠誠度被「2原因」敗掉

2022-03-30 01:45
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

加州等12州紓困 考慮直接發錢…最多擬派850元

2022-03-24 22:15
佛州奧蘭多「圖標遊樂園」24日發生死亡意外，一名14歲男孩乘坐比自由女神像還高的「自由落體」設施(如圖)墜落，送醫後當晚死亡。(美聯社)

玩全球最高自由落體設施 14歲男孩摔死

2022-03-26 14:02

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離