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轉移對Meta負評？ 華郵：臉書花錢聘共和黨顧問公司抹黑抖音

記者顏伶如／綜合報導
臉書母公司Meta花錢聘請全美規模最大的共和黨顧問公司「對準勝利」，對抖音(TikTok)發動一連串抹黑宣傳。(美聯社)
臉書母公司Meta花錢聘請全美規模最大的共和黨顧問公司「對準勝利」，對抖音(TikTok)發動一連串抹黑宣傳。(美聯社)

根據華盛頓郵報30日獨家報告，臉書(Facebook)母公司Meta花錢聘請全美規模最大的共和黨顧問公司「對準勝利」(Targeted Victory)，對抖音(TikTok)發動一連串抹黑宣傳，散布抖音有害美國兒童的消息，目的在於影響美國民眾對抖音的觀感。

Meta公司發言人史東(Andy Stone)答覆詢問時說：「我們相信所有社群平台，包括抖音在內，隨著他們的成功崛起，都應該接受某種程度的審視。」抖音發言人則表示，對於報導內容「深感不安」。

報導指出，對抖音的抹黑行動包括投書全美各地主要地方媒體或發表社論、散布抖音潮流有害的各種消息，但實際上許多潮流源於臉書。另外，臉書也積極拉攏政治記者及地方政治人物，集結勢力設法扳倒身為臉書最大競爭者的抖音。

華郵取得「對準勝利」員工內部電郵顯示，抹黑抖音的宣傳與遊說行動規模遍布全美，把母公司為北京字節跳動科技有限公司(ByteDance)、人氣指數一路走高的抖音塑造成對美國兒童及美國社會有害。

一名「對準勝利」主管在今年2月的電郵中對員工寫道，Meta正受到各界批評的此時，要大量散布抖音才是真正威脅的消息，因為抖音是外國擁有的應用程式，目前高居青少年分享訊息使用排行榜的第一名。

報導指出，針為抖音發起的攻擊行動，企圖透過檢討抖音轉移Meta觸犯隱私、反托拉斯引發的各種疑慮。

「對準勝利」內部電郵寫道，如果能將抹黑抖音的宣傳與各州檢察長或國會議員應該關注的法案或提議產生聯結，「就可獲得加分效果」。

報導指出，「對準勝利」員工設法透過地方新聞媒體，報導抖音風潮對美國青少年有害的消息。一名員工便曾在信中詢問地方媒體：「你們市場有沒有什麼抖音不良潮流或負面故事的題材可以報導？」

華郵指出，2021年10月間，「對準勝利」發動謠言攻擊，透過地方媒體報導指稱抖音正在流行「對老師賞巴掌」的挑戰活動，引述消息來源則是夏威夷的地方媒體，但經查證發現，抖音根本不存在所謂的活動，而且「對老師賞巴掌」的傳聞最早出現於臉書。

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