小費縮水 疫情期間大方給 通膨高漲後恢復正常

美國消費者在新冠疫情期間大方給小費的盛況，隨著通膨高漲已逐漸恢復正常。(Getty Images)

「華爾街日報」22日報導，美國消費者在新冠疫情 期間大方給小費的日子不再，隨著通膨高漲已逐漸恢復正常。

爆發疫情初期，許多地方型餐廳因生意驟減被迫關閉，餐廳員工收入不穩，消費者紛紛透過多給小費予以支持，有些民眾給小費一出手就是30%。

根據數位支付公司 Block Inc旗下機構Square過去12個月的數據追蹤，新冠疫苗普及化、強制戴口罩令逐漸放寬，加上通貨膨脹一路走高，消費者給小費的習慣再次改變。

統計顯示，今年2月28日至3月1日之間，透過手機 或網路下單的消費中，發現小費縮水的商家比例，從84.4%增加到85.7%。

相較之下，大約一年前，約有90%商家說小費增加。疫情發生前，小費收入增加的商家比例不到50%。

位於紐約布魯克林(Brooklyn)的奇諾斯(Chilo's)墨西哥塔可脆餅兼酒吧，總經理克魯茲(Carlos Cruz)便發現，過去幾個月裡，小費收入大致降低。他說，原本給足20%小費的消費者，現在給小費時金額約減少一元或二元，消費者對於外賣點餐普遍已經不再給小費。

Square統計數據顯示，過去一年中，透過手機或網路下單的全服務餐廳小費一般仍維持在16%，親自上門消費的小費，平均則從20.6%增加至21.2%。

美容產業方面，Square統計數據顯示，通常春季、夏季是生意最繁忙的季節，小費收入則從消費總額的25.4%縮水至24.9%。

阿拉巴馬州 塔斯基吉(Tuskegee)「復甦理髮店」(Resurrection Cuts)負責人加瑞特(Steven Garrett)說，自從解封之後透過手機應用程式讓消費者預約剪髮並以手機付費後，就發現小費收入每天約減少25元。

他說，一名通常大方給小費的常客，25元理髮通常給15元現金當小費，但最近第一次改用手機應用程式付款之後，小費只留了5元。