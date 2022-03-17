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亞特蘭大按摩院槍案周年 全美十餘城示威抗議仇亞暴力

記者胡玉立╱綜合報導
為紀念亞特蘭大按摩院槍案周年，全美多個城市舉辦活動。圖為一名小女孩出席亞蘭大的活動，手拿「打破沉默」的標語牌。(美聯社)
為紀念亞特蘭大按摩院槍案周年，全美多個城市舉辦活動。圖為一名小女孩出席亞蘭大的活動，手拿「打破沉默」的標語牌。(美聯社)

亞特蘭大地區按摩院亞裔女性遭大規模槍擊案16日滿一周年，反亞裔暴力抗議人士聚集在亞特蘭大、休士頓、底特律和舊金山等全美十幾個城市，呼籲國人重視亞裔承受仇恨暴力風險日增問題。

這起槍擊案導致八人死亡，其中六人是亞裔女性；警方最初表示，白人槍手性癮導致暴力行為，但許多人認為厭女症和種族偏見才是背後誘因。專家表示，反亞裔仇恨犯罪在美國各地呈上升趨勢，新冠疫情讓亞裔無辜受到更多抨擊。

拜登總統16日對此案發表聲明表示，此槍擊案迫使國人「思考我們國家長期存在的反亞裔情緒和性別暴力」；他並強調，去年頒布「新冠仇恨犯罪法」，就是要打擊針對亞裔的暴力行為。

16日約200人聚集在亞特蘭大高舉「我們不會沉默」和「亞裔應得到正義」等標語。受害者之一于英愛(Yong Ae Yue，音譯)之子彼得森(Robert Peterson)在名為「打破沉默——為亞裔女性伸張正義」的集會上表示，他父親是非裔和母親是韓裔，他很早就明白種族主義在美國盛行。他說：「出於種族動機的犯罪必須被指出來。我母親因為亞裔女性身分成為受攻擊目標。我們一起站出來，就是要強調：這不可接受、也不能容忍。」

非營利性倡議組織全美亞太裔女性論壇執行主任宋妍(Sung Yeon Choimorrow)表示，亞裔早在疫情前就成為種族暴力目標，但亞特蘭大槍擊案成為人們傾聽的催化劑，現在亞裔更願意說出自身經歷。

丕優研究中心(Pew Research Center)數據顯示，去年針對亞裔襲擊事件激增，亞裔社區有三分之一表示他們擔心威脅、人身攻擊和暴力；自疫情以來，全國各地都傳出針對亞裔長者和亞裔企業的可怕襲擊。加州州立大學聖貝納迪諾分校仇恨與極端主義研究中心報告則顯示，與2020年同期相比，2021年第一季度針對亞太裔的仇恨犯罪增加164%。

在亞特蘭大槍擊案一年後，許多亞裔女性表示她們生活在恐懼中，不知「如何才能保持自身安全」？不少亞裔被迫重新思考自己與美國的關係，有人上防身自衛課武裝自己，還有人試圖掩蓋亞裔身分，以求自保。

眼看一椿椿針對亞裔的攻擊，24歲的紐約大學印尼裔女學生卡瑪娜(Melody Karmana)表示，「走在街頭卻不知道會不會有人會打你；看著鏡子裡的自己，意識到這竟是有人攻擊你的唯一理由，實在令人沮喪。」

彼得森的母親于英愛(音譯)死於槍案，他手持照片懷念和母親以往的生活。(美聯社)
彼得森的母親于英愛(音譯)死於槍案，他手持照片懷念和母親以往的生活。(美聯社)

亞裔 亞特蘭大 槍擊

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