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2019年西雅圖工地意外 華生遭起重機壓死獲賠7200萬

記者胡玉立／綜合報導
2019年4月27日西雅圖一棟施工大樓起重機意外墜落、導致四死三傷，金恩郡陪審團14日判決涉案公司應賠償其中兩名死者家屬和三名受傷者逾1億5000萬元。(美聯社)
2019年4月27日西雅圖一棟施工大樓起重機意外墜落、導致四死三傷，金恩郡陪審團14日判決涉案公司應賠償其中兩名死者家屬和三名受傷者逾1億5000萬元。(美聯社)

2019年4月27日西雅圖一棟施工大樓起重機意外墜落、導致四死三傷，金恩郡(King County)陪審團14日判決涉案公司應賠償其中兩名死者家屬和三名受傷者逾1億5000萬元；其中一名死者，當時就讀西雅圖太平洋大學(Seattle Pacific University)的19歲華裔新生黃莎拉(Sarah Huang，音譯)家屬，獲賠7200萬元。

西雅圖工地起重機倒塌，造成當時就讀西雅圖太平洋大學的19歲華裔新生黃莎拉不幸喪生...
西雅圖工地起重機倒塌，造成當時就讀西雅圖太平洋大學的19歲華裔新生黃莎拉不幸喪生，家屬將獲賠7200萬元。(kiro7電視台截圖 )

這起西雅圖南湖聯合社區(South Lake Union)起重機墜落事件，被州監管機構稱為「完全可以避免」的悲劇。肇事原因是工人過早拆下固定起重機20呎長部件的定位椿釘，狂風吹倒起重機，導致在起重機上工作的兩名工人及71歲前城市規畫官員賈斯塔德(Alan Justad)和黃莎拉四人不幸罹難。

黃莎拉和賈斯塔德的家人對參與起重機操作的公司提起過失致死訴訟。14日判決涉及這兩位死者和三名被起重機或碎片擊中的傷者，其中包括案發時與黃莎拉共乘優步(Uber)汽車的友人卡德萊娜(Brittany Cadelena)、28歲的優步司機艾德斯(Ali Edriss)以及被起重機砸到的另一輛汽車62歲駕駛比文(Sally Beaven)。

陪審團表示，Omega Morgan、Northwest Tower Crane Service和Morrow Equipment Co. 這三家公司已造成1億5000萬元損失。其中約7200萬元應分給黃莎拉家人，約5200萬元分給賈斯塔德家人；其餘金額分給三名傷者。

這起倒塌事故還導致兩名鋼鐵工人──31歲的游德(Andrew Yoder)及33歲的柯貝特(Travis Corbet)喪生；他們的家人已另外提起訴訟，審判日期訂在5月下旬。

「這是一個多年來一直在偷工減料的破碎行業。」代表黃莎拉家族提訴的律師加德納(Todd Gardner)說：「在繁忙市中心處理300呎高建築，不能偷工減料。」

代表賈斯塔德家人的律師表示，此判決是在高等法院為期六周審判後作出；之前因為提供拆卸用大型塔式起重機的Omega Morgan公司拒絕承擔責任，迫使此案進入審判階段。

西雅圖 汽車 華裔

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