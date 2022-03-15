出生證不准變更性別、登記限選男女 奧克拉荷馬州挨告

奧克拉荷馬州不准出生證列「非二元性別」選項，也不准跨性別者在身分證件變更性別，該州三名跨性別者提出訴訟控告州長史帝特等官員。(美聯社)

奧克拉荷馬州 不准出生證列「非二元性別」選項，也不准跨性別 者在身分證件變更性別，該州一名跨性別女子和兩名跨性別男子14日向該州北區聯邦法院提出訴訟。

這三人透過律師控告州長史帝特(Kevin Stitt)、衛生廳臨時廳長瑞德(Keith Reed)和重要紀錄登記處處長貝克(Kelly Baker）。

跨性別女子原告之一羅婉‧佛勒(Rowan Fowler）因為無法把出生登記上的男性改為女性而提告；她說，出生證正確反映「我是甚麼人」至關重要，「可能對我造成最基本的安全問題。」

她說：「跨性別者要有尊嚴、安全也受尊重地過日子，需要這個基本工具，奧克拉荷馬州沒理由剝奪它。」

州長發言人艾契森(Carly Atchison)以法律程序還在進行為由，拒絕回答媒體有關提問。

該州衛生廳原本准許跨性別者變更出生證上的性別，也在出生證上列出「非二元性別」選項，讓人民可在男、女之外有第三個選擇，但史帝特去年11月卻發布行政命令，推翻這項政策，不准變更性別，也拿掉男女之外的選擇。史帝特是共和黨 ，第一次擔任州長。

該州衛生廳去年5月為和解官司，特別為該州出生的羅瑞立德(Kit Lorelied）出具一張「非二元性別」出生證，讓史帝特和共和黨州議員甚為光火。該州參議會通過法案，禁止衛生廳發具「非二元性別」出生證。

當時，史帝特說，「我相信，上帝創造的人不是男性就是女性，就這麼單純；有什麼非二元的性別，我全心全意譴責衛生廳和流氓活動分子達成的所謂和解，這些人的行為並未獲得許可，也沒人監督。」

羅瑞立德的律師和奧州衛生廳、檢察長辦公室達成上述協議，證明原告是「非二元性別。」此舉惹惱州長和州議會後，廳長弗萊(Lance Frye)隨即辭職。