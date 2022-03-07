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俄烏戰延燒 油價1加侖逾4元 加州6.95元全美最高

編譯林梅婕／綜合6日電
南加蒙特利公園市油價3月4日每加侖將近6美元。（Getty Images）
南加蒙特利公園市油價3月4日每加侖將近6美元。（Getty Images）

過去幾周全美油價受通貨膨脹影響不斷上升，俄烏之戰開打對汽油供應鏈的衝擊更大，全美一加侖的汽油均價如今已超過4元，突破14年來以來的新高，東西岸有些地區甚至創下最高紀錄。

油價成長的速度超乎專家預期，根據美國汽車協會(AAA)的數據，截至6日下午全美普通汽油(Regular gas)平均一加侖來到4.009元，比前一天增加8分，也比上周增加4角。

油價追蹤機構GasBuddy汽油分析部總監狄漢恩(Patrick De Haan)6日在推特上大膽預測，8日以前汽油均價將來到4.10元，本周有機會破史上最高紀錄；全美史上汽油均價最高出現在2008年7月17日，一加侖平均4.11元。

GasBuddy預測，2022年5月以前汽油均價將來到4.25元，11月前都會維持在4元以上，該公司表示：「未來油價都會持續上漲，而且可能在幾天之內就會創新高，整個夏天都會是這樣的趨勢。」

東西兩岸的油價漲幅更是驚人，根據國家廣播公司(NBC)報導，加州的汽油均價在這禮拜上升13分錢，有些地區性加油站的一般汽油每加侖已高達6.95元，高級汽油(Premium gas)每加侖更來到7.55元；AAA數據指6日上午加州境內的平均油價為5.18元，為全美最高。

東岸地區漲幅雖然還落後一些，但與紐約也相去不遠，同樣截至6日，紐約一般汽油平均一加侖為4.14元，比前一周增加34分，高級汽油則來到每加侖4.58元，增加27分；統計顯示，紐約油價史上最高為4.31元。

新澤西和賓州的油價則是在本周末都創下新高，根據AAA中大西洋地區(Mid-Atlantic)的統計，指截至6日新澤西州的汽油均價來到每加侖4.09元，超越2008年最高紀錄的3.99元；該州油價在上周已成長44分，上個月成長60分，比一年前更是增加了1.22元。

至於賓州的汽油均價在6日來到每加侖4.17元，已突破14年來的最高紀錄；費城五郡的平均油價則是超過4.22元，突破2008年6月20日4.15元的最高紀錄；匹茲堡6日也達到4.15元，亦創當地最高紀錄。

油價 新澤西州 加州

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