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德州兩黨州長初選出爐 艾伯特11月對決歐洛克

記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導
德州初選1日登場，代表兩黨於今年11月角逐州長選舉的候選人，分別由現任共和黨籍州長艾伯特(見圖)及前任民主黨籍德州聯邦眾議員歐洛克出線。(美聯社)
德州初選1日登場，代表兩黨於今年11月角逐州長選舉的候選人，分別由現任共和黨籍州長艾伯特(見圖)及前任民主黨籍德州聯邦眾議員歐洛克出線。(美聯社)

德州1日初選結果，代表兩黨於今年11月角逐州長選舉的候選人，分別由現任共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)及前民主黨籍德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)出線；另外，州檢察長在共和黨內的初選也相當激烈，雙方支持票數未過半將提前複選。

艾伯特在初選中雖面臨黨内保守派參選人挑戰，最後仍然輕鬆勝利。民主黨歐洛克在2018年選舉時，曾經挑戰共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)但未成功，今年11月選舉對陣現任的艾伯特，一般認為難度更高。

尋求連任的艾伯特，各界認為11月可望順利連任。艾伯特選舉團隊已經募得5000萬元選舉經費，艾伯特選舉政見則凸顯堅定反墮胎、反移民等強硬立場。

同樣尋求連任的共和黨籍德州檢察長怕帕克斯頓(Ken Paxton)因為支持票數未過半，將提前與對手參選人喬治‧布希(George P. Bush)進行複選；身為前佛州州長傑布‧布希(Jeb Bush)的兒子，喬治‧布希雖然極力爭取前總統川普的支持，但川普卻表態支持派克斯頓，讓雙方競爭更加激烈。

共和黨執政州當中，德州人口最多，這次共和黨德州初選，極右派勢力的表現備受矚目。

近幾年裡，德州人口迅速增加，遷入居民超過400萬人，原本屬於共和黨鐵票倉的郊區地帶，已經逐漸鬆動。然而，德州議會透過選區重畫鞏固票源，並對選民投票祭出多種限縮新規。

歐洛克。(美聯社)
歐洛克。(美聯社)

德州 共和黨 民主黨

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