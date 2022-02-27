沒有好標的 巴菲特滿手鈔票卻按兵不動

「股神」巴菲特說，現階段他找不到理想的收購目標。(美聯社)

億萬富翁「股神」巴菲特 (Warren Buffett)26日在致股東年度信函中表示，他對收購和股票 投資仍有強烈意願，但他並沒有從當前價格飛漲局勢中，看到很多令他感興趣的東西。事實上，他的波克夏 控股公司(Berkshire Hathaway)去年再次成為股票淨賣家，賣出股票比買入股票多74億元。

巴菲特指責持續低利率，協助推高股票和各公司價位，是主要原因；過去他曾表示，私募股權買家競爭日益激烈，很難找到好交易。

巴菲特說，過去幾十年他的公司「運氣非常好」買到了像BNSF鐵道公司這樣的股票；但近年來，公司現金儲備增長到將近1470億元，那樣好運的機會卻沒有太多。「這種可能性常常數不清且極具吸引力，但今天我們幾乎沒有發現什麼讓我們興奮的東西，」巴菲特在談到尋找優質股票投資前景時寫道。

總部位於內布拉斯加州的波克夏控股集團專注持有90多家公司股票，並回購自家股票─過去兩年已買了517億元，其中包括去年的270億元。但其回購步伐可能已放緩，今年迄今僅買了12億元自有股票。

巴菲特的信函在商界一直廣受注目，但他只將資訊集中在波克夏業務上，沒有提及政治，也沒有對更大範圍的經濟發表太多意見。

現年91歲的巴菲特並未打算退休，去年春天他曾表示波克夏副董事長阿貝爾(Greg Abel)有朝一日將接班擔任執行長，但今年他的第一封信裡沒有提供任何新細節。

投資者斯米德(Bill Smead)表示，巴菲特信裡沒有像過去常做的那樣，用很多篇幅警告人們注意愚蠢行為；「像過去兩三年的信件和年度會議一樣，他沒有說的比他做的要多得多，」斯米德說。

但巴菲特確實警告投資者在閱讀其他公司財務報告時要小心，確保這些財報已納入所有成本考量。巴菲特寫道，「隨著股市上漲，欺騙性的收益『調整』變得更頻繁和不真實。說得不客氣些，『牛市孕育了夸夸其談的牛兒』。」

儘管缺乏收購和新投資，但隨著經濟自疫情中深度回彈，波克夏公司繼續盈利。該公司報告稱，第四季度盈利396億元，即每股A類股2萬6690元。高於一年前的358億元，即每股A類股2萬5015元。