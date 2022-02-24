追訴川普遭質疑 檢方2要員閃辭 傳與白艾榮有關

伯莫蘭茲是去年從私營機構請來的律師，以借鑑他的經驗加強對白領犯罪的調查。(美聯社)

紐約新曼哈頓 地方檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)的發言人23日證實，負責對前總統川普 及其公司的商業交易進行刑事調查的檢察官辦公室兩名主要成員鄧恩(Carey Dunne)和伯莫蘭茲(Mark Pomerantz)突然辭職，兩人主管的調查在前曼哈頓地方檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)時期就已開始，白艾榮今年1月新上任後請他們繼續留任。

據知情人士透露，鄧恩和伯莫蘭茲是在白艾榮對繼續追訴川普提出質疑後請辭。鄧恩作為曼哈頓地方檢察官的法律總顧問，在聯邦最高法院對川普的稅表紀錄成功做了反駁；伯莫蘭茲是萬斯去年從私營機構請來的律師，以借鑑他的經驗加強對白領犯罪的調查。

白艾榮的發言人感謝鄧恩和伯莫蘭茲的服務，但沒有更多評論，表示對川普的調查仍會繼續。

曼哈頓檢方經過調查，去年7月對川普集團司及集團的長期財務主管維塞伯格(Allen Weisselberg)提出稅務詐欺指控，維塞伯格被控收受帳外補償金逾170萬元，包括公寓租金、汽車付款和學費，但他和川普集團都不認罪。

維塞伯格和川普集團的律師22日要求法庭撤案，律師認為，曼哈頓檢方將維塞伯格作為懲處目標，是因為他不背叛川普。

白艾榮上月表示，鄧恩和伯莫蘭茲將他們對川普的調查從前任檢察官過渡到他領導的檢方團隊，他為此感到自豪；但白艾榮沒有多談調查的細節，表示調查要加快，並要尊重事實，但他沒有提出推進調查的時間表。

由於白艾榮沒有承諾繼續調查，檢方上月推遲了在大陪審團面前至少對一名證人進行問話的計畫，已是一個多月沒有在大陪審團面前向證人問話，對川普是否誇大資產和從銀行獲取優惠貸款的調查也陷入停頓。