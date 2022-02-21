報稅積案如山 奧斯汀稅務中心不關了 「政策被迫轉彎」

國稅局如今面臨數量空前龐大的報稅積案，2022年報稅季節恐將出現更多耽擱，已決定取消奧斯汀稅務中心關閉計畫。(美聯社)

國稅局 (IRS)高層官員2016年宣布，由於預算短缺，位於德州奧斯汀(Austin)稅務處理中心將於2024年之前關閉，並把資源轉為網路報稅 服務之用。新冠疫情發生後，國稅局如今面臨數量空前龐大的報稅積案，2022年報稅季節恐將出現更多耽擱，已決定取消奧斯汀稅務中心關閉計畫。

根據國稅局統計，經過幾年推動，將近九成納稅人採行電子報稅，有助於提高效率與準確度，但奧斯汀等稅務處理中心收到的紙本報稅案件，數量仍有數千萬筆。國稅局目前報稅積案約有2400萬筆，某些退稅 已超過10個月尚未發放。

國稅局統計數據顯示，2021年間完成報稅的納稅人，每10人當中有8人拿到退稅。退稅遲遲未能入帳，衍生嚴重後續影響。數以百萬計納稅人需要靠退稅支付基本生活開銷，退稅一直未能拿到讓原本就手頭困難的家庭更加拮据。

奧斯汀稅務中心關閉計畫曝光後，國稅局督察長曾提出異議。「全國納稅人倡議服務組織」(NTAS)及民主黨籍國會議員也同聲反對，理由是奧斯汀稅務中心關閉之後將讓國稅局作業牛步化問題加深，數以百萬計家庭經濟將受到牽累。

倡議人士也提出警告說，一旦奧斯汀稅務中心關閉，國稅局僅剩分別位於猶他州、密蘇里州的兩處稅務處理中心將受到波及，作業進度變得緩慢。原本位於加州佛萊斯諾(Fresno)的稅務處理中心已於2021年9月關閉。

華盛頓郵報報導，國稅局17日發給國會的一份備忘錄中寫道，根據今年1月完成的年度檢討報告，為確保維持作業效率，目前三處稅務處理中心都應該繼續維持運作，因此國稅局已決定取消關閉奧斯汀稅務處理中心的打算。

國會預算處(CBO)統計指出，納入通膨因素之後，國稅局獲得國會撥款的年度預算，從2010年以來已縮水20%，人員則流失超過22%。目前國稅局7萬8000名現有員工當中，將近1萬7000人符合退休資格，估計2022年當中便有5590人即將申請退休。