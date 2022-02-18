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參院通過臨時開支案送拜登簽署 聯邦政府免停擺

編譯盧炯燊／綜合17日電
參院17日通過臨時開支法案，讓聯邦政府繼續運作至3月11日。圖為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)
參院17日通過臨時開支法案，讓聯邦政府繼續運作至3月11日。圖為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

參院17日通過給聯邦政府短期撥款的臨時開支法案，避免在周末停擺，繼續運作至3月11日；在此期間，兩黨可繼續協商以達成協議，為聯邦機構提供資金運作至今年9月底。

參院17日通過臨時開支法案，讓聯邦政府繼續運作至3月11日。圖為參院少數黨領袖麥...
參院17日通過臨時開支法案，讓聯邦政府繼續運作至3月11日。圖為參院少數黨領袖麥康諾。(美聯社)

臨時開支法案上周已在眾院通過，而17日在參院則以65票對27票獲通過，較最少所需的60票還多5票，法案通過後將交拜登總統簽署正式生效。

今次撥款無大障礙，最主要原因是，兩黨不想在選舉年使聯邦政府停擺而造成政治創傷，尤其是在目前新冠疫情以及烏克蘭緊張局勢持續緊張的情況下。

當然與所有必須通過的法案一樣，也給扯上其他政治議題；在今次投票前，共和黨保守派提出多個修正案，其中包括與撥款無關的強制注射疫苗的議題，最後當然是沒有通過的。

德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，要求停止向要求學校師生須接種疫苗的學區撥款；印第安納州共和黨參議員布朗(Mike Braun)提出，聯邦非約束性預算必須在十年內獲得平衡。

在目前兩黨各占50個席位的參院內，只要民主黨團結一致，加上作為議長的副總統賀錦麗一票，即可擊倒共和黨人提出的修正案。不過在數名共和黨參議員因事未有出席下，這些共和黨人提出的修正案全不獲通過。

若參院不通過眾院已通過的同一撥款法案，聯邦政府的運作資金至這個周末便告用光，而法案是為政府提供資金運作至3月11日。

自去年10月1日，即聯邦政府的預算年度開始以來，聯邦機構的運作資金一直在最後幾個星期才獲批准。因此兩黨期望能夠達成協議，讓政府獲得足夠資金運作至9月30日。兩黨的談判雙方，可藉著這個短期撥款所獲得的時間爭取取得成果，新的支出法案將會是兩黨的妥協產物。

共和黨 參院 聯邦政府

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