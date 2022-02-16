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粗糙手術讓猴子極度痛苦 馬斯克的Neuralink被控虐待動物

編譯周辰陽／即時報導
億萬富豪馬斯克旗下的「Neuralink」日前遭到非營利倡導組織投訴，稱研究人員在測試產品時虐待猴子。Neuralink則駁稱檢舉函引述的資料「具有誤導性」，並指該公司「確實與持續滿足聯邦強制性標準」。路透/Sipa USA
億萬富豪馬斯克旗下的「Neuralink」日前遭到非營利倡導組織投訴，稱研究人員在測試產品時虐待猴子。Neuralink則駁稱檢舉函引述的資料「具有誤導性」，並指該公司「確實與持續滿足聯邦強制性標準」。路透/Sipa USA

億萬富豪馬斯克旗下的腦機介面公司「Neuralink」日前遭到動物權利團體投訴，稱研究人員在測試產品時虐待猴子。Neuralink則為己辯護，指該公司的研究動物受到「尊重與尊敬」。

衛報報導，Neuralink希望打造一個革命性介面，讓人類用大腦控制設備，卻被推廣植物性飲食及非動物性替代方法（Alternatives to Animal testing）的非營利倡導組織「美國責任醫師學會」（PCRM）指控，在公司設施進行可怕的實驗，讓研究動物受到折磨及任其死去。

PCRM向美國農業部提交長篇檢舉函，聲稱Neuralink的研究造成試驗對象「極度痛苦」，稱牠們「讓自己的大腦在劣質實驗受到傷殘，並被拋下受苦與死去」。

據報導，PCRM鎖定Neuralink與加州大學戴維斯分校（UC Davis）於2017至2020年間進行的合作研究，指稱研究人員將「大約25美分硬幣大小」的裝置植入彌猴測試對象的頭骨。但根據他們依法取得的數百頁健康紀錄、驗屍報告及其他文件，這些猴子因「粗糙手術」而遭受「極度心理困擾」。

PCRM聲稱，Neuralink使用一種名為「BioGlue」的物質，破壞了猴子們的部分大腦，並指這些動物因爲實驗而顯出實質的心理影響，包括焦慮、嘔吐、食慾不振、掉髮和移除自己手指在內的自殘行為，進而主張Neuralink已經違反了《動物福利法》的規定，要求加大戴維斯分校與Neuralink均應被罰「每次違法可處的最高民事懲罰」。

對此，Neuralink駁稱PCRM在檢舉函引述的資料「具有誤導性」，並指該公司「確實與持續滿足聯邦強制性標準」，同時直接回應據稱16隻猴子接受該公司手術後死亡的指控，指其中部分是「晚期手術」（Terminal procedures），即活體試驗對象在手術後進行「人道」安樂死。據報導，Neuralink為8隻猴子安排安樂死，美國農業部則沒有立即回應評論請求。

農業部 加州大學 馬斯克

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