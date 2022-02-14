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超級盃周末票房冷清 「尼羅河謀殺案」首周稱冠

編譯徐薏茹／綜合13日電
「尼羅河謀殺案」首周上映登上北美票房冠軍。圖為「神力女超人」蓋兒加朵在片中一幕。(美聯社)
「尼羅河謀殺案」首周上映登上北美票房冠軍。圖為「神力女超人」蓋兒加朵在片中一幕。(美聯社)

「東方快車謀殺案」(Murder on the Orient Express)最新續作「尼羅河謀殺案」(Death on the Nile)首周上映登上北美票房冠軍，第一周賣出1280萬元，而周末正好遇上職業美式足球(NFL)超級盃(Super Bowl)開打，整體電影票房下滑。

「尼羅河謀殺案」風波不斷，原定上映日期因疫情不斷推遲，去年3月片中演員艾米．漢默(Armie Hammer)又被爆出性醜聞，部分片段重新拍攝。該片改編自推理謀殺天后阿嘉莎‧克莉絲蒂(Agatha Christie)的暢銷著作，由肯尼斯．布萊納(Kenneth Branagh)執導，與「神力女超人」蓋兒加朵(Gal Gadot)攜手演出，上集「東方快車謀殺案」全球熱賣3億5280萬元，「尼羅河謀殺案」目前全球票房收入為2070萬元。

上上周票房冠軍「無厘取鬧4」(Jackass Forever)下滑至第二名，票房比前一周減少65%，進帳810萬元。拉丁天后珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)最新電影「娶我吧！」(Marry Me)選在情人節檔期推出，於NBC串流平台Peacock同步上架，首周上映排行第三。

2022奧斯卡金像獎入圍名單8日出爐，本屆奧斯卡入圍名單公布時間較晚，大多數入圍電影早已上映，僅少數電影入圍後票房稍微提升。

肯尼斯．布萊納另一部作品「貝爾法斯特」(Belfast)獲得七項提名，票房收入再增加28.5萬，共累計790萬元。

保羅．湯瑪斯．安德森作品「甘草披薩」（Licorice Pizza）獲三項提名，其中包含最佳影片，目前上映第12周，票房累計1400萬元。

幾部外語電影入圍後成績顯著成長，日本電影「在車上」(Drive My Car)獲得四項提名，票房因此增長92%；挪威電影「世界上最爛的人」(The Worst Person in the World) 入圍「奧斯卡最佳國際電影」與「最佳原創劇本」，上映第二周票房進帳約25萬元。

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