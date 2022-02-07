疫情影響 美去年人口成長停滯 移民成生力軍

聯邦人口普查局統計結果顯示，2021年是美國歷史上人口成長最緩慢的一年，而移民在這一年間成為助長美國人口成長的主要動力。(美聯社)

2021年是美國歷史上人口成長最緩慢的一年，而移民 在這一年間成為助長美國人口成長的主要動力。

聯邦人口普查 局(Census Bureau)統計結果顯示，移民以及出生死亡的自然成長等兩項重要人口成長數據近年下降，2021年人口成長率降至空前的0.1%。

紐約時報分析，移民人數雖然減少，卻首度占總人口成長的多數。

人口普查局統計顯示，去年淨移入居民中有24萬4000名移民，遠不及過去十年紀錄的一半，往年移民人口增長通常超過100萬人。

新冠肺炎疫情以來，高比率的美國人病故，新生兒愈來愈少，這種趨勢在疫情期間更加明顯，移民人數則再次增加。

即便在前總統川普嚴格管控移民入美四年之後，在其他國家出生的美國人整體比率不僅增加，更接近19世紀晚期的情況。

全美去年的自然成長人口為14萬8000人，即出生人數比死亡人數多出約15萬人，這相當於十年前單年度成長的十分之一，也是有統計以來首次少於國際移民造成的社會成長人口數量。

截至去年12月，移民占全美人口的14.1%，反映1960年代以來數十年的移民潮高峰，且逼近1890年的14.8%紀錄，當時大量歐洲人從紐約艾利斯島(Ellis Island)下船，踏上美國國土。

非本國出生人口主要集中在壯年群體，大多數移民已在美國定居多年。

人口普查統計數據顯示，約20%的40歲到64歲美國人在美國以外的國家或地區出生，約66%的非本國出生人口在美生活超過十年；這顯示，美國的人口組成反映1970年代到1980年代的大量移民長期現象。

史丹福大學(Stanford University)鑽研移民與文化同化現象的社會學教授希曼尼茲(Tomás Jiménez)說：「數十年來，我們已習慣與已在這裡幾十年的人生活在一起，他們無縫接軌美國社會，讓人幾乎忘卻他們是移民。」

拜登 政府上月宣布吸引國際學生，並將理工與科技領域的研究所學生畢業後留美工作的時間，從一年延至三年。

去年12月，拜登政府表示，2萬名季節性勞工簽證名額增至3萬3000人，以彌補美國各領域產業缺工的情況。

然而，共和黨反對移民的立場堅定且影響力持續擴大，國家移民政策的未來走向辯論，勢將會隨著期中選舉腳步接近而變得更加激烈。