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「想幹國際大事」 科州男闖彭博農場圖綁架彭博女兒

編譯洪毅／綜合5日電
駕駛貨卡衝撞由彭博擁有、位於科州米克(Meeker)郊區農場的畢徹，3日在懷俄明州被捕。(美聯社)
駕駛貨卡衝撞由彭博擁有、位於科州米克(Meeker)郊區農場的畢徹，3日在懷俄明州被捕。(美聯社)

在科羅拉多州一農場綁架女管家，試圖套出前紐約市長、創辦同名財經媒體的億萬富豪彭博(Michael Bloomberg)女兒下落後予以綁架的畢徹已於3日被捕，而其動機據稱是想做件「能上國際新聞」的大事。

綜合法院資料及地方警察局的說法，畢徹於2日駕駛貨卡衝撞由彭博擁有、位於科州米克(Meeker)郊區的農場，貨卡因衝撞損壞後，畢徹即強虜該名女管家，強迫她駕駛她自己的車跟他一起離去，之後一路從丹佛北部向北行駛。

警方透過女管家的iPad定位，在隔日於懷俄明州夏安(Cheyenne)一汽車旅館逮捕畢徹，警方還查獲AR-15及手槍等武器。

該名女管家沒有受傷，不過據她表示，畢徹曾對她說，若她是個男人，她就「死定了」，還有其他威脅性的咆哮言論等，而她則表現友好以試圖讓他舒緩下來。

畢徹在綁架該名女管家後，曾點明彭博兩名女兒、艾瑪(Emma)及喬治娜(Georgina)的名字，並詢問她們在何方；彭博或其家人在事發時並不在該農場內。

畢徹與該名女管家及彭博沒有任何瓜葛，動機仍需調查，但是女管家表示，畢徹曾向她說，他曾在去年7月到過米克機場，試圖尋覓彭博，並提到想做件「能上國際新聞」的大事。

畢徹目前被關押在夏安的監獄，目前科州及懷州尚未對畢徹發起指控，但是面臨綁架的聯邦指控。

彭博家族於2020年4月以4480萬元買下該農場；畢徹則住在距離該農場70哩外的克雷格(Craig)，曾在該市一公寓擔任雜工換取住的地方，但是在1日遭到解雇，即將居無定所。

彭博的發言人崔普特(Ty Trippet)對聯邦及各州、郡的相關執法人員在此案迅速而英勇的處理表示感謝，並提到受害人目前已與家人團聚。

懷俄明州 警察 紐約市

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