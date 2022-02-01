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「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

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「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言道歉 停職2周

記者胡玉立／綜合報導
女星琥碧戈柏1日為自己前一天說「納粹大屠殺無關種族」之事道歉。（美聯社）
女星琥碧戈柏1日為自己前一天說「納粹大屠殺無關種族」之事道歉。（美聯社）

美國廣播公司(ABC)「觀點」(The View)主持人、女星琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)1日為自己前一天於節目中說出「納粹大屠殺(Holocaust)無關種族」的話道歉；為彌補過失，節目邀請「反誹謗聯盟」執行長探討為何她的話造成傷害；但「開除琥碧」的#FireWhoopi標籤已在網路上傳開；在被質疑為何未對她進行任何紀律處分後，ABC新聞部1日晚間宣布將琥碧戈柏停職兩周。

琥碧戈柏失言事件凸顯種族議題持續存在著複雜性，其中一個現象是「只有有色人種才是種族主義受害者」的觀點很普遍，但這種觀點理當受到強烈質疑。

1月31日ABC「觀點」節目的討論重點，是田納西州當地教育理事會把講述納粹大屠殺、獲普利茲獎的漫畫「鼠族」(Maus，前譯老鼠)自學校圖書館下架；琥碧戈柏當時表示，「納粹大屠殺與種族無關，而是人類對他人的不人道行為。」儘管現場有其他主持人反對，但琥碧戈柏堅持己見。

位於華府的美國「納粹大屠殺博物館」推文回應琥碧戈柏的錯誤說法表示，「種族主義是納粹意識形態的核心。猶太人不是由宗教定義的，而是由種族定義的。納粹種族主義信仰助長了種族滅絕和大屠殺。」該推文並附上博物館的線上百科全書鏈接。

與此同時，推特也出現了要求琥碧戈柏辭職的呼聲。

琥碧戈柏當晚很快上推特發文道歉，說她很抱歉自己造成了傷害；她次日進一步在節目中表示，「我的話讓很多人感到不安，這從來都不是我的本意；現在我明白了原因，也非常感激，這些訊息的確幫助我理解到不同的事情。」

美國猶太領袖歡迎琥碧戈柏的澄清和道歉，以色列全國猶太大屠殺紀念館(Yad Vashem)主席達揚(Dani Dayan)邀請她造訪位在耶路撒冷的大屠殺紀念館，了解更多關於大屠殺的前因後果；達揚聲明表示，琥碧戈柏的原始評論顯示，她對「大屠殺和反猶太主義的本質存在根本性的誤解」。

納粹 猶太 種族主義

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