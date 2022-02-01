川普籲支持者大規模示威 喬州檢察官請求FBI保安協助

對前總統川普進行干涉大選結果調查的喬治亞州富頓郡地區檢察官法妮·威利斯在受到川普的批評後，要求聯邦調查局提供安全保護。(美聯社)

對前總統川普 進行調查的喬治亞州富頓郡(Fulton)地區檢察官法妮·威利斯(Fani Willis)，針對川普日前在德州造勢場合上發表的激烈批評言論，要求聯邦調查局(FBI)提供安全保護。

威利斯是調查川普等人在2020年在大選期間涉嫌違法，向喬州 官員施壓以試圖改變拜登獲勝的結果。川普29日在休士頓的造勢集會上批評紐約、喬州和華盛頓等地對他展開的調查，表示如果調查不公，各地的支持者應舉行大規模示威。

威利斯30日致函亞特蘭大 的FBI辦公室尋求安全協助，包括對檢察官辦公室所在的郡法院大廈和政府建築進行安全評估，以及提供聯邦探員與情報服務等安全資源。

威利斯在信中引述川普向支持者發出的號召：「如果激進、惡毒和種族主義的檢察官有任何錯誤和不法行為，希望我們在華盛頓、紐約和亞特蘭大等地舉行全國最大規模的抗議。」

川普在集會上還表示，如果他再度競選並取勝，將赦免被控暴動的2021年1月6日衝擊國會的支持者。

威利斯去年對川普及其助手試圖影響喬州的大選結果進行調查，並設立特別大陪審團協助調查，威利斯要求FBI的保護措施在特別大陪審團5月2日開始工作前落實，以保護調查人員不受干擾和恐嚇地工作。

威利斯對FBI說，她的辦公室接到一些人對調查川普表達的不滿，已加強安全防範措施，但如今川普攻擊調查是「惡毒和種族主義」，檢方面臨的安全隱憂增大 ，因此「必須確保公眾安全，保證去年1月6日的國會暴動不會在亞特蘭大重演。」

威利斯沒有透露對川普調查的細節，但證實包括他2021年1月2日與喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)的通話、聯邦參議員葛理翰(Lindsey Graham)2020年11月與拉芬斯伯格的通話、亞特蘭大的聯邦檢察官2021年1月4日突然辭職，以及喬州議會2020年12月舉行的聽證會上的證詞等。