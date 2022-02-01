川普籲支持者大規模示威 喬州檢察官請求FBI保安協助
對前總統川普進行調查的喬治亞州富頓郡(Fulton)地區檢察官法妮·威利斯(Fani Willis)，針對川普日前在德州造勢場合上發表的激烈批評言論，要求聯邦調查局(FBI)提供安全保護。
威利斯是調查川普等人在2020年在大選期間涉嫌違法，向喬州官員施壓以試圖改變拜登獲勝的結果。川普29日在休士頓的造勢集會上批評紐約、喬州和華盛頓等地對他展開的調查，表示如果調查不公，各地的支持者應舉行大規模示威。
威利斯30日致函亞特蘭大的FBI辦公室尋求安全協助，包括對檢察官辦公室所在的郡法院大廈和政府建築進行安全評估，以及提供聯邦探員與情報服務等安全資源。
威利斯在信中引述川普向支持者發出的號召：「如果激進、惡毒和種族主義的檢察官有任何錯誤和不法行為，希望我們在華盛頓、紐約和亞特蘭大等地舉行全國最大規模的抗議。」
川普在集會上還表示，如果他再度競選並取勝，將赦免被控暴動的2021年1月6日衝擊國會的支持者。
威利斯去年對川普及其助手試圖影響喬州的大選結果進行調查，並設立特別大陪審團協助調查，威利斯要求FBI的保護措施在特別大陪審團5月2日開始工作前落實，以保護調查人員不受干擾和恐嚇地工作。
威利斯對FBI說，她的辦公室接到一些人對調查川普表達的不滿，已加強安全防範措施，但如今川普攻擊調查是「惡毒和種族主義」，檢方面臨的安全隱憂增大 ，因此「必須確保公眾安全，保證去年1月6日的國會暴動不會在亞特蘭大重演。」
威利斯沒有透露對川普調查的細節，但證實包括他2021年1月2日與喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)的通話、聯邦參議員葛理翰(Lindsey Graham)2020年11月與拉芬斯伯格的通話、亞特蘭大的聯邦檢察官2021年1月4日突然辭職，以及喬州議會2020年12月舉行的聽證會上的證詞等。
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