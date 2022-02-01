我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

輝瑞申請兒童兩劑疫苗緊急授權 估2月底可獲准

編譯林梅婕／綜合31日電
美國新冠染疫住院人數近三周來首次低於14萬4000人。圖為阿拉巴馬州一家醫院的護士照顧新冠病患。(美聯社)
美國新冠染疫住院人數近三周來首次低於14萬4000人。圖為阿拉巴馬州一家醫院的護士照顧新冠病患。(美聯社)

白宮內部消息指出，新冠疫苗研發藥廠輝瑞(Pfizer)最快可在2月1日向當局提出六個月大至五歲以下兒童接種「兩劑疫苗」之緊急授權申請，預計可在2月底前批准；另外，全國染疫住院人數也呈現下降趨勢，民調顯示國人認同「與病毒共存」的比率高達七成。

根據華盛頓郵報報導，匿名知情人士表示，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)鼓勵輝瑞與其疫苗研發合作藥廠BioNTech兩家公司，盡快提供該年齡層之兩劑疫苗的接種數據以供審查。

過去幾個月輝瑞不斷為該年齡層接種三劑疫苗進行試驗，但因為兩劑疫苗預防感染的效果並不理想；而三劑疫苗的試驗數據最快要等到3月才能公布，當局稱只要三劑的數據齊全，將盡快審查。

與會成員包括白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)、衛生部首席科學官凱斯勒(David Kessler)，以及聯邦疾病防治中心(CDC)代表人員；該名知情人士表示，會中雖然許多人也認同三劑疫苗將比兩劑要好，但「三劑之前必須先打兩劑，而我們有意朝這個共識前進」。

截至31日，全美連續七天平均感染新冠肺炎的住院人數降至14萬450人，為今年1月10日以來最低，且連續七天平均單日確診人數首度降至低於50萬人。

孟莫斯大學(Monmouth University)31日公布的最新民調顯示，認為「應該接受與病毒共存的事實，恢復正常生活」的民眾比率高達七成。

這項調查在政治傾向中呈現嚴重分歧，89%的共和黨人贊成與病毒共存，對比民主黨人只有47%；不過贊成的獨立選民也有71%。

孟莫斯民調中心主任穆瑞(Patrick Murray)表示：「美國人民擔心新冠疫情尚未結束，但他們似乎開始認知到，無法再像去年那樣樂觀、認為疫情最終能得到控制。」

兩黨也開始有政治人物呼籲讓國家學習與病毒共存；民主黨籍新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)30日表示，「不可能讓一切回到原點，我們必須學會與病毒共存」；共和黨籍阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)也說：「我想是時候停止驚慌，確保我們能回到正常生活了。」

疫苗 民調 輝瑞

上一則

糖尿病連2年死逾10萬人 專家籲像抗愛滋一樣防治

延伸閱讀

華郵：美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

華郵：美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗
世界整點快訊╱華人三代拒打疫苗「與世隔絕」孩子不上學 大人辭工作

世界整點快訊╱華人三代拒打疫苗「與世隔絕」孩子不上學 大人辭工作
紐約市長亞當斯：新冠藥免費送到府 不問身分

紐約市長亞當斯：新冠藥免費送到府 不問身分
華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

熱門新聞

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

2022-01-30 13:57
美國總統拜登又惹出失言風波。路透

影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

2022-01-24 20:55
拉斯維加斯連環車禍6車追撞，造成9死。(擷自KSNV影片)

賭城驚傳6車連環撞 9死

2022-01-30 09:52
圖為30日烏克蘭基輔民眾在進行軍事訓練。(美聯社)

烏內部、西方國家雜音多 德駐美大使：柏林，我們有麻煩了

2022-01-30 15:38
N95口罩，到底可以戴多久？(美聯社)

快看世界／N95口罩可以重複用幾次？專家支招

2022-01-28 15:49
德州艾沃德(Alvord)一戶民宅日前在清晨時分失火，屋主夫妻曾經染疫雙雙失去嗅覺，所幸兩歲男童機警反應救全家。(圖取自底卡特市消防局臉書Decatur Fire Department)

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

2022-01-28 11:17

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴