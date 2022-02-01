輝瑞申請兒童兩劑疫苗緊急授權 估2月底可獲准

美國新冠染疫住院人數近三周來首次低於14萬4000人。圖為阿拉巴馬州一家醫院的護士照顧新冠病患。(美聯社)

白宮內部消息指出，新冠疫苗 研發藥廠輝瑞 (Pfizer)最快可在2月1日向當局提出六個月大至五歲以下兒童接種「兩劑疫苗」之緊急授權申請，預計可在2月底前批准；另外，全國染疫住院人數也呈現下降趨勢，民調 顯示國人認同「與病毒共存」的比率高達七成。

根據華盛頓郵報報導，匿名知情人士表示，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)鼓勵輝瑞與其疫苗研發合作藥廠BioNTech兩家公司，盡快提供該年齡層之兩劑疫苗的接種數據以供審查。

過去幾個月輝瑞不斷為該年齡層接種三劑疫苗進行試驗，但因為兩劑疫苗預防感染的效果並不理想；而三劑疫苗的試驗數據最快要等到3月才能公布，當局稱只要三劑的數據齊全，將盡快審查。

與會成員包括白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)、衛生部首席科學官凱斯勒(David Kessler)，以及聯邦疾病防治中心(CDC)代表人員；該名知情人士表示，會中雖然許多人也認同三劑疫苗將比兩劑要好，但「三劑之前必須先打兩劑，而我們有意朝這個共識前進」。

截至31日，全美連續七天平均感染新冠肺炎的住院人數降至14萬450人，為今年1月10日以來最低，且連續七天平均單日確診人數首度降至低於50萬人。

孟莫斯大學(Monmouth University)31日公布的最新民調顯示，認為「應該接受與病毒共存的事實，恢復正常生活」的民眾比率高達七成。

這項調查在政治傾向中呈現嚴重分歧，89%的共和黨人贊成與病毒共存，對比民主黨人只有47%；不過贊成的獨立選民也有71%。

孟莫斯民調中心主任穆瑞(Patrick Murray)表示：「美國人民擔心新冠疫情尚未結束，但他們似乎開始認知到，無法再像去年那樣樂觀、認為疫情最終能得到控制。」

兩黨也開始有政治人物呼籲讓國家學習與病毒共存；民主黨籍新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)30日表示，「不可能讓一切回到原點，我們必須學會與病毒共存」；共和黨籍阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)也說：「我想是時候停止驚慌，確保我們能回到正常生活了。」