史丹福大學研究：瓦斯爐即使關掉 仍排放過量甲烷

研究人員發現，即使瓦斯爐關掉了，仍會釋出甲烷，顯示「漏氣」問題非常嚴重。(美聯社)

史丹福大學 科學家研究發現，廚房煮菜的瓦斯爐排放過量甲烷、大量二氧化氮，對地球環境、公共衛生都不好；這份報告刊載於27日出版的「環境科學與技術」期刊。

報告指出，家用瓦斯爐排放出的甲烷，遠比環保署(EPA)估算的多，同時也會釋出大量二氧化氮，可能促成氣喘及其他呼吸系統病變。

科學家和氣候環保界人士不斷呼籲民眾改用電爐、電熱水器等，不過，紐約等州天然瓦斯業者主張，暖氣爐還是燒天然氣 比較好。

史丹福大學地球科學家、本報告作者之一傑克遜(Rob Jackson)說，如果負擔得起，把瓦斯爐改為電磁爐確實是好主意，「對地球好，對空氣品質也好」。

全美約4000萬戶煮飯用天然瓦斯，占總戶數三分之一以上，加州 更高達60%。

研究團隊從加州七個郡測量53戶人家廚房器具的廢氣排放量，估算全美國從瓦斯爐排出的甲烷量，對氣候的影響，約等於50萬輛汽油動力汽車行駛一年的效應。

甲烷是天然瓦斯的主要成分，是溫室氣體當中的第二名，雖然消退速度快於第一名的二氧化碳，排出後前20年對大氣層的影響，卻比二氧化碳厲害80餘倍。

研究人員另發現，即使瓦斯爐關掉了，釋放出來的甲烷卻仍占總量的四分之三以上，顯示「漏氣」問題非常嚴重；二氧化氮的排放量與天然氣燃燒總量的比例比較接近。

環保署發言人卡若爾(Tim Carroll)表示，該署過去不把從家戶、建築物裡排出的「計量器之後」造成的廢氣列入「溫室氣體存量」的計算，今後將予改進。

他說，環保署會根據本報告檢討，2022年的「溫室氣體存量」報告，打算把計量器後釋出的廢氣，包括從廚房瓦斯爐洩露的，也列入計算。

由200多家天然氣公司組成的美國瓦斯協會(AGA)說，從天然氣系統排放出的甲烷，從1990年到2019年已減少16%，而家戶使用天然氣所排出的總量，僅占美國總排放量的一小部分。

協會會長暨執行長哈伯特(Karen Harbert)說，業者每年將投資300億元，改進天然氣供銷系統，另外每天花430萬元幫助客戶與社會提高使用效率，減小碳足跡。