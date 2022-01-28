我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

誤發58名學生全額獎學金通知 中密西根大學決定支付

編譯周芳苑／綜合27日電
中央密西根大學因獎學金訊息傳遞失誤，讓58位準新生空歡喜一場，但校方最後仍決定為這些學生支付四年大學學費。(美聯社)
中央密西根大學因獎學金訊息傳遞失誤，讓58位準新生空歡喜一場，但校方最後仍決定為這些學生支付四年大學學費。(美聯社)

中央密西根大學(Central Michigan University)因獎學金訊息傳遞失誤，讓58位準新生空歡喜一場，但最後決定為這些學生支付四年大學學費「賠罪」。

58位高中生1月21日被告知獲得中央密西根大學(Central Michigan University)享有盛譽的Centralis Scholar Award殊榮，將獲全額獎學金，涵蓋學費、食宿，外加 5000元出國留學獎助金。

接獲好消息的這些高中生歡喜雀躍期盼著，但到23日，他們被大澆冷水，被告知並未獲得這項獎學金；校方表示是在測試訊息傳遞技術時未嚴密把關，導致登錄學生入口網站查看入學申請狀態的人誤收到訊息。

空歡喜過後三天，校方26日晚間發出聲明，計畫為這些被錯誤通知獲全額獎學金的學生支付四年學費；學校發言人說，除此之外不會獲得獎學金其他津貼，校方將分別與學生聯繫。

校方26日說明工作人員測試訊息傳遞技術時無意間誤發獎學金消息；校方透過聲明坦承錯誤，聲稱對學生因訊息誤傳導致失望和沮喪深感遺憾。

中央密西根大學招生執行主任23日便與收到誤傳訊息的學生家長聯繫，為此一失誤致歉。

校方26日晚間發出最新聲明表示，為因應失誤，收到誤傳祝賀訊息的58名學生將得到相當於全額學費的補償。

至於更新後的具體獎勵金額目前尚不明確；不過，大學部目前學費為每年1萬2750元；也不清楚這些學生中是否有人有資格獲全額獎學金，但依規定，基本要求是高中平均分數(GPA)至少3.7。

招生

上一則

賀錦麗：賴清德走來自我介紹 談美台區域共同利益

下一則

義大利畫家波提切利「憂患之子」 4540萬售出

延伸閱讀

羅家倫珍藏書法捐密大 創校來最大筆藝術捐贈 值1200萬

羅家倫珍藏書法捐密大 創校來最大筆藝術捐贈 值1200萬
值1200萬 羅家倫珍藏書法捐密大 創校來最大筆藝術捐贈

值1200萬 羅家倫珍藏書法捐密大 創校來最大筆藝術捐贈
大華府素友會6獎學金 即日起收件

大華府素友會6獎學金 即日起收件
晨光基金會獎學金 擴大本地生申請資格

晨光基金會獎學金 擴大本地生申請資格

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

2022-01-21 23:15
美國總統拜登又惹出失言風波。路透

影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

2022-01-24 20:55
英國天體物理學者威爾森(左)來美探視女友謝波德(右)，卻在床上遭來自屋外的流彈擊中頭部喪生。(美聯社)

英學者來美找女友 遭流彈擊中身亡 家屬要討公道

2022-01-22 21:09
紐約市哈林區21日晚上發生槍案。（美聯社）

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

2022-01-21 22:30
拜登政府21日宣布，為報復北京最近周取消美國航空公司飛往中國航班，美國將暫停往返中美的44個中國航空公司航班。中新社檔案照

報復北京「熔斷」 美停飛中國44航班…直到3月底

2022-01-21 19:36

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些