誤發58名學生全額獎學金通知 中密西根大學決定支付

中央密西根大學因獎學金訊息傳遞失誤，讓58位準新生空歡喜一場，但校方最後仍決定為這些學生支付四年大學學費。(美聯社)

中央密西根大學(Central Michigan University)因獎學金訊息傳遞失誤，讓58位準新生空歡喜一場，但最後決定為這些學生支付四年大學學費「賠罪」。

58位高中生1月21日被告知獲得中央密西根大學(Central Michigan University)享有盛譽的Centralis Scholar Award殊榮，將獲全額獎學金，涵蓋學費、食宿，外加 5000元出國留學獎助金。

接獲好消息的這些高中生歡喜雀躍期盼著，但到23日，他們被大澆冷水，被告知並未獲得這項獎學金；校方表示是在測試訊息傳遞技術時未嚴密把關，導致登錄學生入口網站查看入學申請狀態的人誤收到訊息。

空歡喜過後三天，校方26日晚間發出聲明，計畫為這些被錯誤通知獲全額獎學金的學生支付四年學費；學校發言人說，除此之外不會獲得獎學金其他津貼，校方將分別與學生聯繫。

校方26日說明工作人員測試訊息傳遞技術時無意間誤發獎學金消息；校方透過聲明坦承錯誤，聲稱對學生因訊息誤傳導致失望和沮喪深感遺憾。

中央密西根大學招生 執行主任23日便與收到誤傳訊息的學生家長聯繫，為此一失誤致歉。

校方26日晚間發出最新聲明表示，為因應失誤，收到誤傳祝賀訊息的58名學生將得到相當於全額學費的補償。

至於更新後的具體獎勵金額目前尚不明確；不過，大學部目前學費為每年1萬2750元；也不清楚這些學生中是否有人有資格獲全額獎學金，但依規定，基本要求是高中平均分數(GPA)至少3.7。