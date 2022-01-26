達里歐：美成長態勢遜於中 兩黨恐不認2024大選結果

橋水基金創辦人達里歐接受彭博電視訪問時說，相較於「中國一直在上升」，美國處於「相對的頹勢」。路透

全球最大避險基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）接受彭博電視節目《The David Rubenstein Show: Pee-to-Peer Conversations》訪問時說，相較於「中國一直在上升」，美國處於「相對的頹勢」。該節目預定2月2日播出。

這不是達里歐首次看好中國。他曾將美國的種種政治風險與中國近來的經濟成長做對比。本月稍早，他還讚賞北京 推動共同富裕的努力，敦促包括美國在的其他國家也縮小貧富差距。

達里歐還預測，有「相當的可能性」美國兩大黨都不接受兩年後、2024年的大選結果。他指出：「大家應該要擔心這種分歧，以及這對彼此代表的意義。」

現年72歲的達里歐40年前創辦橋水，將其打造為全球最大的避險基金，旗下管理資產大約1,500億美元。根據彭博億萬富豪指數，達里歐的個人淨值是157億美元。

達里歐也在訪談中表示，聯準會在貨幣 政策上一直「落後於曲線」，聲稱「升息意味所有其他資產都必須調整」。他還說，由於實質利率為負，持有現金不能獲得報酬，一般投資 人應該預期的年報酬率水準是4%左右。

他說他的投資組合裡有「很小比例」的加密貨幣，但認為這類資產吸引到太多的注意力。