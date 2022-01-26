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精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

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精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

記者胡玉立／綜合報導

全國各地精英高中，包括紐約市史岱文森高中(Stuyvesant HighSchool)、布碌崙科技高中(Brooklyn Tech)等校在內，正面臨廢除入學考試的外界壓力；眼看學校持續受到批評、被要求大幅改革，亞裔學生感受錯綜複雜。

布碌崙科技高中全校有5850名學生，是全美規模最大、學業要求最嚴謹的高中之一，該校學生63%被歸類為經濟弱勢群體；人口普查數據顯示，亞裔收入中位數在紐約市最低，且大多數人在家說英語以外的語言。

家住布朗士的17歲孟加拉裔陶西法‧哈克(Tausifa Haque)就讀布碌崙科技高中，她每天上學通勤一個半小時，父親開計程車，母親是餐廳服務員，這所學校是她和父母實現夢想之地。她說：「這是我的大好機會，是我人生的出路。」

但自由派政治家、學校領袖和運動人士認為，這些學校是精英主義堡壘，非裔和拉丁裔學生入學率低，校內實際存在種族主義和種族隔離。紐約市63%公校學生是非裔和拉丁裔，但他們在布碌崙科技高中只占15%；相反的，亞裔學生占該校人口61%，卻只占全市公校人口18%。

批評者暗示，這麼多南亞、東亞及白人學生，加劇種族不公義。但紐約時報走訪精英高中學生發現，大多數亞裔學生都表示，他們想要有更多非裔和拉丁裔同學。而且幾乎所有人都不願目前的現象被描述為「種族隔離」，尤其是「亞裔」一詞其實包含不同種族、文化、語言和膚色。

哈克說：「我和各種人口統計學上的、不同膚色的、說不同語言的朋友一起上課；稱此為種族隔離是說不通的。」埃及移民之女薩爾瑪‧默罕莫德(Salma Mohamed)畢業於布碌崙科技高中；她說：「在以亞裔為主的學校使用『隔離』一詞很有趣，這個詞代表白人和特權階級，但那不是我們。」

辯論不只在紐約出現；舊金山教育委員會已放棄擇優錄取政策，亞裔學生過半的名校洛威爾高中(Lowell High School)已改採抽籤制；一位校董會成員曾表示：「以標準化測試來推行精英制度，就是種族主義制度。」

多年排名全美公立高中第一的北維州湯瑪斯傑佛遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)去年改用結合成績和社會經濟標準的「綜合評估」錄取新規，取代入學考試，結果亞裔學生比例驟降20%，已引發亞裔家長反彈並提告，指控該校未保持「族裔中立」，歧視亞裔，全案仍等待判決。

亞裔 布碌崙 紐約市

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