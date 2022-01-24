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欠債要被扣押 水晶合韻號急駛離邁阿密、改泊巴哈馬

編譯徐薏茹／綜合23日電
「水晶合韻號」郵輪在遭聯邦法官裁定扣押後，改變航線駛至巴哈馬靠泊。(美聯社)
「水晶合韻號」郵輪在遭聯邦法官裁定扣押後，改變航線駛至巴哈馬靠泊。(美聯社)

郵輪業者「雲頂香港」深陷財務困境，旗下公司水晶郵輪(Crystal Cruises)因被控未支付燃料費，美國聯邦法官20日裁定扣押水晶郵輪旗下郵輪「水晶合韻號」(Crystal Symphony)，原先預定在邁阿密停泊的水晶合韻號因此改變航線開往巴哈馬。

美聯社報導，追蹤郵輪數據顯示該郵輪目前停泊在巴哈馬的比米尼島(Bimini)，乘客23日搭乘渡輪返回佛州沼澤地港(Port Everglades)。

水晶合韻號乘客赫德法爾斯(Stephen Heard Fales)在臉書上貼文分享此次搭乘郵輪的感想：「我們都覺得像是被有錢海盜綁架了！」

目前仍不清楚郵輪上搭載多少乘客，各家媒體報導數字不同，根據水晶郵輪網站資訊，水晶合韻號可容納人數為848名乘客。

該郵輪原先預計22日在邁阿密停靠，然而聯邦法官20日發布逮捕令，依據海事慣例，該船隻進入美國水域後，美國警方即依法登船扣押。

郵輪乘客及表演藝人在社群媒體上表示對於此次訴訟案感到驚訝，一名乘客在臉書上公布水晶郵輪管理層寄給乘客的信件，信中聲稱改變郵輪行程的原因為「非技術性營運問題」。

本訴訟案由半島石油遠東公司(Peninsula Petroleum Far East)於邁阿密聯邦法院根據海事程序提出，追討水晶郵輪積欠的燃料費用，訴狀指出水晶合韻號由水晶郵輪及麗星郵輪(Star Cruises)租賃或管理，兩間公司因拖欠460萬的燃料費而被控違反合約。

水晶郵輪上周宣布將暫停營運至4月底，除了水晶合韻號，該公司另有兩艘郵輪目前仍在航行中，將分別於1月30日及2月4日在阿魯巴及阿根廷停泊。

水晶郵輪的聲明表示：「暫停營運將給予水晶郵輪管理團隊一次機會，評估當前的業務狀況並檢視未來各種選項。」

郵輪 臉書 社群媒體

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