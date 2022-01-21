德州聯邦眾議員庫維拉住家 遭FBI搜查

民主黨籍德州聯邦眾議員庫維拉的住家，遭聯邦調查局進行「法院授權」的搜查。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)19日晚間發表聲明指出，調查人員獲得「法院授權」(court-authorized)，正在搜查民主黨籍德州 聯邦眾議員 庫維拉(Henry Cuellar)的住家。庫維拉發言人則對有線電視新聞網(CNN)指出，庫維拉全面配合調查。

德州媒體「箴言報」(The Monitor)記者岡薩雷茲(Valerie Gonzalez)在推特分享照片，並發文寫道，到了當地晚間7時30分左右，庫維拉住家外已有大批聯邦調查局探員出現，把多個大袋子、塑膠箱子以及一台電腦，放上有著聯邦政府標誌的車輛裡，某些探員正為物品一一登記。

66歲的庫維拉為民主黨中間派，曾任律師及德州州務卿，2005年起出任德州第28選區聯邦眾議員。

有線電視新聞網報導，庫維拉從12日以來就沒有在眾院親自投票 ，而是透過委託書允許其他眾議員代為行使投票權。

報導指出，聯邦調查局19日晚間證實，正在庫維拉位於拉雷多(Laredo)的住處搜索，由於搜索行動持續進行中，無法透露細節。

庫維拉發言人對有線電視新聞網指出，庫維拉全面配合調查，「承諾確保維持正義與法律」。

「箴言報」報導，庫維拉位於拉雷多市中心區的競選總部辦公室，19日晚間遭到聯邦調查局探員同步搜查。

庫維拉為眾議院撥款委員會(House Appropriations Committee)，在德州代表選區包括拉雷多及聖安東尼奧。