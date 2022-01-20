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懷孕15周以上禁墮胎 西維州推立法

編譯潘勛／綜合19日電
西維州州眾議員魯斯‧羅萬，提案禁止婦女懷孕到15周以後墮胎。(取自西維州州議會官網)
西維州州眾議員魯斯‧羅萬，提案禁止婦女懷孕到15周以後墮胎。(取自西維州州議會官網)

西維吉尼亞州州議會提出法案，禁止婦女懷孕到15周以後墮胎；法案內容幾乎與密西西比州新法相同，而密州法案正在最高法院審理中；假如保守派占絕大多數的最高法院推翻畫時代的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決先例，全國至少有26州會跟進，限制女性墮胎權。

美聯社報導，西維州帶頭提案的共和黨人表示，該州信仰基督教，人民關心家庭及小孩，有義務保住未出生的胎兒。

西維州提出的新法案幾乎完全仿效密州及佛州，除非有緊急醫療理由，或者胎兒嚴重異常，不然禁止在懷孕15周後墮胎，即便孕婦是強暴或亂倫案的被害人也不能豁免。

西維州州眾議員魯斯‧羅萬(Del. Ruth Rowan)帶頭提案，她指出生命很寶貴，州方必須尊重這一點；婦女不想當媽媽，可送人領養，永遠有這個選項。

西維州首府只有「西維吉尼亞婦女醫院」(Women’s Health Center of West Virginia)這家醫療機構施行墮胎服務，院方表示，已由州眾院衛生委員會過關的新法把墮胎期限由20周減為15周，讓墮胎本就困難的西維州女性更難取得相關服務。

西維吉尼亞婦女醫院執行長凱蒂‧奎諾尼茲(Katie Quinonez)指出，該州是鄉村州，公共運輸本就不便，想到州治所在的查爾斯頓(Charleston)做墮胎手術有諸多困難；設限更嚴只意味成千上百女性必須遠赴他州接受這項醫療服務。

奎諾尼茲表示，按定義，禁止墮胎就是性別歧視、種族歧視，扎根在白人至上主義，尤其是剝削非裔女性、控制女性身體及女性自己的決定權；受墮胎限制打擊最深的是那些「已遭州方醫療體制邊緣化」的人，例如有色族裔、年輕人、低收入戶及住鄉下地區的民眾。

奎諾尼茲指出，州議會應致力於擴大醫療照護給被邊緣化的人，不該取走他們獲得照護的管道。

墮胎 維州 西維吉尼亞州

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