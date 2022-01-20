北韓24萬資產遭沒收 賠被虐死美生溫畢爾家人

在北韓的美國學生溫畢爾，2016年3月在平壤的法院受審。(路透)

紐約北區聯邦法院19日做出裁決，指在北韓 經歷了折磨、勞改和羈押，返國後六天去世的美國學生溫畢爾(Otto Warmbier)的家人應當獲得賠償，法官要求紐約州 主計長將沒收北韓的逾24萬元資產交給溫畢爾的家人。

21歲的維吉尼亞大學學生溫畢爾到香港參加海外學習計畫期間，2015年底跟隨旅遊團到北韓旅遊，2016年1月1日旅行結束時在機場被捕，他被控撕毀酒店內的宣傳海報，是對北韓的敵意行為。

一個月後，溫畢爾出現在北韓的記者會上，承認他到北韓來是試圖偷取一張海報帶走，痛哭流涕地對撕海報行為表示懺悔，說是預謀的犯罪；2016年3月的一天他突然昏迷，當日連夜被判處15年監禁。

川普政府為了營救溫畢爾展開了外交斡旋，2017年溫畢爾在昏迷狀態中被遣返 回美國，僅六天後便死於辛辛那提的醫院。

溫畢爾的大腦在北韓期間受傷及返國後很快去世，在美國引發嚴重關切，他的父親譴責北韓毆打和折磨被監禁的兒子，但北韓矢口否認，稱溫畢爾是在吃了豬肉和菠菜後患病，對提供給他的鎮靜劑又出現嚴重的過敏反應。

溫畢爾的父母控告北韓應對兒子之死負責，哥倫比亞特區的聯邦地區法院2018年裁決北韓賠償5億100萬元，認為以巨額賠償來懲罰折磨、綁架和致死溫畢爾的北韓是合適的，但北韓不理會法院裁決。

紐約北區法院批准沒收北韓光鮮金融會社(Korea Kwangson Banking Corp.， KKBC)逾24萬元財產，要求紐約州主計長辦公室將沒收的財產轉交給溫畢爾的家人；法院認為，KKBC是北韓政府的代理機構，分別向北韓和KKBC發出通知函和法院令，並規定了最後的答覆期限。但法院在1月10日的最後期限前沒有接到任何回應，包括給北韓駐紐約的聯合國使團的發函，因此法院12日在沒有任何反對動議的情況下，做出沒收北韓財產作為賠償的裁決。