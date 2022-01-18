我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

電信業開始部署5G 航空界憂飛安：跑道2哩內應禁設

記者張聲肇／綜合報導
AT&T和威瑞森電信公司19日開始部署5G服務，聯邦航空管理局和航空公司執行長都警告說，新的電訊系統可能造成航班延誤或取消。圖為新澤西州紐瓦克國際機場。(美聯社)
AT&T和威瑞森電信公司19日開始部署5G服務，聯邦航空管理局和航空公司執行長都警告說，新的電訊系統可能造成航班延誤或取消。圖為新澤西州紐瓦克國際機場。(美聯社)

AT&T和威瑞森電信公司(Verizon )19日開始部署5G服務，聯邦航空管理局(FAA)和航空公司執行長都警告說，新的電訊系統可能造成航班延誤或取消，有些型號的飛機可能永遠不能再飛。

這兩大電訊業者已耗資數百億元，取得3.7-3.98千兆赫茲(GHz)高速網路服務的營運執照，但是FAA和波音公司都認為可能干預4.2-44 GHz運作的飛機儀器，包括無線電測高儀。

能見度低的時候，飛行員靠測高儀判斷飛行高度；如果測高儀失準，雪霧中降落機場跑道很危險，釀成大災難都有可能。

航空公司執行長指出，為安全起見，某些飛機可能只好放棄不用，因為測高儀會直接發出法定的安全訊號，干擾飛機的運作。

他們舉16日暴風雪的冬日為例，說測高儀問題可能導致1100航班取消、延誤或改道，10萬旅客受到影響。

美國航空、捷藍、達美航空、聯合航空、西南航空和聯邦快遞及UPS快遞空運等執行長17日聯名去函FAA等單位，直陳「這個國家的商業運作將軋然而止。」

電信業者本來預定元月4日推出5G服務，因航空界提出上述隱憂而延至19日。即使延後，一旦啟用，許多大型飛機可能無法使用，「讓數以萬計的美國人困在海外，無法返國。」

信函指出，除非主要交通轉運中心都可讓各型飛機安然起飛，「絕大多數旅行與運輸民眾將形同被禁足在地。」

兩大原因，讓他們覺得19日啟用5G的害處遠大於預期：

第一，FAA稱某些波音和空中巴士飛機准用兩個雷達測高儀，這樣在部署5G寬頻電訊的機場起降就沒問題，但許多大機場並不在此列。

第二，無線電測高儀為現代飛機提供重要的安全與導航資訊，多重的現代安全系統卻是業界認為「不能用」的系統。這項疑慮是「飛機製造商告訴我們，目前商業營運中的許多飛機，恐須永久停飛」的原因。

鑒於多數飛機停飛對經濟的衝擊，執行長群呼籲官方禁止讓5G訊號出現在各大機場跑道2哩內，靠近塔台的地方，也須確認5G訊號不會造成安全疑慮，其他地方則沒問題。要做到這點，他們說官方必須「立即行動。」

5G 機場 AT&T

上一則

基層工作薪高 念大學的人變少 長期不利整體經濟

延伸閱讀

美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機

美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機
約克維奇抵塞爾維亞 支持者機場外喊：你是我們的冠軍

約克維奇抵塞爾維亞 支持者機場外喊：你是我們的冠軍
只有防水隔離衣…桃機防疫人員爆確診 感染源不明

只有防水隔離衣…桃機防疫人員爆確診 感染源不明
我討厭坐飛機

我討厭坐飛機

熱門新聞

Omicron感染後仍可能病重，而且染疫復原後是否會有後遺症至今不明。圖為一名護士準備注射疫苗。（Getty Images）

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

2022-01-14 01:33
曼哈頓時報廣場地鐵站發生一華裔女子被推落鐵軌身亡後，紐約市長亞當斯趕到現場視察，並發表談話。（美聯社）

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

2022-01-15 17:44
CDC雖表示不會改變戴口罩指南，但亞馬遜網站上N95和KN95口罩的售價已直線飆高。（美聯社）

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

2022-01-12 19:29
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41
圖為華盛頓州一名消費者站在超市貨架前。(美聯社)

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

2022-01-11 08:55
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 20:05

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距