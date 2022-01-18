電信業開始部署5G 航空界憂飛安：跑道2哩內應禁設

AT&T和威瑞森電信公司19日開始部署5G服務，聯邦航空管理局和航空公司執行長都警告說，新的電訊系統可能造成航班延誤或取消。圖為新澤西州紐瓦克國際機場。(美聯社)

AT&T 和威瑞森電信公司(Verizon )19日開始部署5G 服務，聯邦航空管理局(FAA)和航空公司執行長都警告說，新的電訊系統可能造成航班延誤或取消，有些型號的飛機可能永遠不能再飛。

這兩大電訊業者已耗資數百億元，取得3.7-3.98千兆赫茲(GHz)高速網路服務的營運執照，但是FAA和波音公司都認為可能干預4.2-44 GHz運作的飛機儀器，包括無線電測高儀。

能見度低的時候，飛行員靠測高儀判斷飛行高度；如果測高儀失準，雪霧中降落機場 跑道很危險，釀成大災難都有可能。

航空公司執行長指出，為安全起見，某些飛機可能只好放棄不用，因為測高儀會直接發出法定的安全訊號，干擾飛機的運作。

他們舉16日暴風雪的冬日為例，說測高儀問題可能導致1100航班取消、延誤或改道，10萬旅客受到影響。

美國航空、捷藍、達美航空、聯合航空、西南航空和聯邦快遞及UPS快遞空運等執行長17日聯名去函FAA等單位，直陳「這個國家的商業運作將軋然而止。」

電信業者本來預定元月4日推出5G服務，因航空界提出上述隱憂而延至19日。即使延後，一旦啟用，許多大型飛機可能無法使用，「讓數以萬計的美國人困在海外，無法返國。」

信函指出，除非主要交通轉運中心都可讓各型飛機安然起飛，「絕大多數旅行與運輸民眾將形同被禁足在地。」

兩大原因，讓他們覺得19日啟用5G的害處遠大於預期：

第一，FAA稱某些波音和空中巴士飛機准用兩個雷達測高儀，這樣在部署5G寬頻電訊的機場起降就沒問題，但許多大機場並不在此列。

第二，無線電測高儀為現代飛機提供重要的安全與導航資訊，多重的現代安全系統卻是業界認為「不能用」的系統。這項疑慮是「飛機製造商告訴我們，目前商業營運中的許多飛機，恐須永久停飛」的原因。

鑒於多數飛機停飛對經濟的衝擊，執行長群呼籲官方禁止讓5G訊號出現在各大機場跑道2哩內，靠近塔台的地方，也須確認5G訊號不會造成安全疑慮，其他地方則沒問題。要做到這點，他們說官方必須「立即行動。」