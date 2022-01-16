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金恩家人出席亞州集會 挺聯邦投票權法案

編譯孫梁／綜合報導
非議民權領袖馬丁路德·金恩紀念日前一天，他的家人和支持者在亞利桑納州舉行集會，也推動國會通過投票權法案。(美聯社)
非議民權領袖馬丁路德·金恩紀念日前一天，他的家人和支持者在亞利桑納州舉行集會，也推動國會通過投票權法案。(美聯社)

1月17日是馬丁路德·金恩紀念日，他的家人和支持者15日在保守派的亞利桑納州舉行紀念活動，並爭取更多人對聯邦投票權法案的支持。

金恩的長子馬丁路德·金恩三世(Martin Luther King III)攜妻子和13歲的女兒出席鳳凰城的集會並發表演講，強調「沒有立法就沒有歡慶」的重要性。他說：「我女兒的投票權現在還不如她出生的時候多，無法想像我的父母在墓中會做何感想，他們肯定備感擔憂。」

亞州去年通過的投票權法緊縮投票規定，包括不能給排隊等候的選民遞水，對選票簽名也有嚴格要求；金恩認為「導致人們投票更難，尤其是少數族裔選民。」

金恩的家人到鳳凰城也是向亞州的民主黨國會參議員克莉絲汀·席納瑪(Kyrsten Sinema)發出抗議訊號，拜登總統要求她和西維吉尼亞州的民主黨國會參議員曼欽(Joe Manchin)支持改變「費力把事拖」的參院議事程序，以使參院得以通過更多法案。

但席納瑪明確表示她不支持修改費力把事拖，稱現在廢除這一議事程序，兩黨更沒有合作的基礎，而且一旦共和黨人參院掌權後，也要仿效廢除和取代費力把事拖，她表示「我們必須解決造成兩黨分歧的根結問題，保護美國的民主。」

參院民主黨人對席納瑪的立場表示失望；金恩三世表示，席納瑪不能既支持通過更多法案，同時又封堵法案通過的途徑，「歷史將留下紀錄，顯示她在費力把事拖上的不友善立場」。

金恩三世的呼籲引起與會者的強烈共鳴，形成了敦促席納瑪改變立場的巨大壓力，進步派組織發起廣告宣傳。

國會民主黨人提出的投票權法案主張大幅修改美國的選舉，取消以安全為由對投票設置的障礙、要求減少大金主對政治的影響，以及限制兩黨對國會選區重畫的影響力。

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