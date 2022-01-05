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開天眼 韋伯望遠鏡 順利鋪開70呎鏡面

記者張聲肇／綜合報導
原本蜷縮在亞利安5號火箭鼻端的韋伯望遠鏡70呎「日盾」鏡面，於火箭升空三天後開始鋪展，元月4日完成。圖為電腦動畫展示 「日盾」舖展的步驟。(美聯社)
原本蜷縮在亞利安5號火箭鼻端的韋伯望遠鏡70呎「日盾」鏡面，於火箭升空三天後開始鋪展，元月4日完成。圖為電腦動畫展示 「日盾」舖展的步驟。(美聯社)

原本蜷縮在亞利安5號火箭鼻端的韋伯望遠鏡70呎「日盾」(sunshiled)鏡面，於火箭升空三天後也就是12月28日開始鋪展，元月4日完成，立下人類探索宇宙的重要里程碑。

美國航空暨太空總署(NASA)科學任務處副處長澤布臣(Thomas Zurbuchen)說，過去從來沒有任何人嘗試把這麼大的望遠鏡放到太空，韋伯望遠鏡不只要小心組裝，也需小心展開，其中最具挑戰的就是「日盾」鏡面的鋪展，說明人類聰明精巧的工程技術，讓韋伯望遠鏡能夠達成它的科學目標。

日盾鏡面有五層，足以保護望遠鏡不受太陽光線與熱力的破壞，它每一塊塑膠板薄如髮絲，塗了反射金屬，可以抵擋100多萬度太陽熾熱照射(SPF)，把陽光的亮度從200多太陽能千瓦縮小為不到1瓦。

這五層保護的作用讓韋伯的其他科學儀器得以在華氏零下380度以下，也就是觀察得到微弱紅外線的低溫環境裡運作；韋伯計畫主持人羅賓遜( Gregory L. Robinson)說，韋伯望遠鏡要玩成任務，在外太空順立鋪展日盾鏡面至關重要。

「此一工程壯舉要成功，需數千個零件精準運作，這個複雜的鋪設工作，韋伯團隊完成了，這是目前為止，望遠鏡計畫最大膽的工作，堪稱一大成就。｣

這八天當中，鏡面鋪展須依順序展開：先放開前後兩大板面到全長70呎面積，再組裝塔層，將望遠鏡與觀測儀器從日盾鏡面和太空飛船主體分離，以便日盾充分展開；接著釋出、放開後動力片(aft momentum flap)和薄膜封面；然後布署中央撐桿，讓板面結構垂直擴大，日盾鏡面得以完全展開到47呎寬；最後一步則於4日早上11:59整個日盾鏡面張力完全施展，各部位置鞏固妥，日盾佈署大功告成。

鋪陳和調整張力過程共動用了韋伯望遠鏡178個釋出機關、70個樞紐組件、八個發動機、約400條皮帶、90條總長0.25哩的不同光纖管線。

接下來，韋伯還要五個半月的時間，部署第二鏡面和主要鏡翼，調整光學儀器，校準各式科學儀器；一切作業完成後，才能送回第一張「宇宙深層」觀測照片。

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