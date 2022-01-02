我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

引擎蓋閂不緊 特斯拉召回50萬輛汽車

記者張聲肇／綜合報導
特斯拉電動車廠因車輛引擎蓋、倒車攝影機等問題，宣布召回近50萬輛不同車型的車輛。(美聯社)
特斯拉電動車廠因車輛引擎蓋、倒車攝影機等問題，宣布召回近50萬輛不同車型的車輛。(美聯社)

因引擎蓋閂等出現問題，特斯拉(Tesla)電動車廠宣布召回近50萬輛汽車，這是特斯拉自動駕駛車數度召回後，再度遭到安全疑慮打擊。

全國公路安全管理署(NHTSA)最新命令涉及2017年到2020年出廠的35.6萬輛Model 3，以及2014年到2021年出廠的Model S；之前召回原因是觸控螢幕、自動駕駛功能等問題，上周宣布的召回令則事關Model S前引擎蓋閂出問題，可能在汽車行進中打開，影響駕駛視線。

特斯拉提交NHTSA的書面資料顯示，這問題是特斯拉員工自己發現的，沒有接到最近出廠的車子車主的反映。

較新型的Model 3的問題是，車後行李箱上附設的照相機，作用是幫助駕駛倒車時看清是否有障礙物，需召回的原因是有些相機在行李箱開閉後，因震動太多次導致相機失靈；特斯拉說，這項缺失未曾造成撞車、受傷或死亡事件。

特斯拉和NHTSA曾因某些汽車安全問題意見不合，去年2月，特斯拉被迫召回13.5萬輛Model S和Model X，理由是觸碰螢幕不靈；特斯拉當時堅稱，這不算是「缺陷」。

最近，特斯拉同意解除行車中車上還可以玩電動遊戲的功能；此外，聯邦運輸安全委員會主席賀門迪(Jennifer Homendy)也就特斯拉汽車自動駕駛功能表示，完全自動駕駛功能太好，可能誘使駕駛人太過信賴而放鬆警戒，反而有安全之虞。

特斯拉執行長馬斯克說，特斯拉汽車的駕駛助理功能能夠防止撞車，讓開車更加安全。

特斯拉 汽車 馬斯克

上一則

Omicron跨年日28州增44萬確診 歲末再創紀錄

下一則

氣候暖化 「復活節樹」12月提早開花 居民61年首見

延伸閱讀

引擎蓋閂不緊、倒車攝影機失靈 特斯拉在美召回50萬輛

引擎蓋閂不緊、倒車攝影機失靈 特斯拉在美召回50萬輛
全球10大富豪 去年總資產增4021億

全球10大富豪 去年總資產增4021億
特斯拉在美國和中國共召回67.5萬輛電動車

特斯拉在美國和中國共召回67.5萬輛電動車
全球車廠為晶片荒所苦 特斯拉脫穎而出關鍵：工程專業

全球車廠為晶片荒所苦 特斯拉脫穎而出關鍵：工程專業

熱門新聞

美國赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

2021-12-25 21:16
圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

2021-12-29 12:28
副總統賀錦麗最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目專訪時坦承，1月上任以來「最大敗筆」是「沒有多踏出華府」。（Getty Images）

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

2021-12-25 11:24
紐約教師舉牌要求增加檢測，CDC今天公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約三天左右，且重複感染機率高。（美聯社）

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

2021-12-28 18:50
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪