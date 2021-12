美首名試管嬰兒年滿40歲 卡爾：永遠是試管寶寶代言人

美國第一個試管嬰兒伊麗莎白.喬登.卡爾28日滿40歲,她育有一個兒子。(取材自臉書)

全國第一個試管嬰兒伊麗莎白·喬登.卡爾(Elizabeth Jordon Carr),28日滿40歲了;1981年12月28日出生的卡爾,有一個自然受孕產下、現已11歲的兒子;在公眾眼中長大的卡爾說,她明白自己「永遠是試管嬰兒代言人」。

40年前,卡爾28歲的母親朱迪思·卡爾 (Judith Carr) 在維吉尼亞州 的諾福克總醫院(Norfolk General Hospital)分娩,生下了她;朱迪思之前曾因妊娠異位、子宮外孕,流產過三次;最後與30歲的工程師丈夫羅傑(Roger)決定以體外人工受精 (in vitro fertilization)方式,生下全美第一個、全球第15個試管嬰兒。

據估計,全球至少已有800萬人是以試管嬰兒方式誕生,1978年英國 的路易絲·布朗(Louise Brown)是全球首位試管嬰兒。

卡爾在40歲生日前向媒體表示,當年人們對這種開創性的新療法知之甚少,有很多關於試管嬰兒的倫理問題;自己在爭議下出生,很久之後才適應成長過程中受到的關注,「即使到了今天,還是有人會說些可怕的事,」卡爾說:「我一直都明白,我是試管寶寶代言人,必須舉止得體,善於表達,有效溝通。我不能離經叛道或當爛人;人們會看我所做的每一件事。」

卡爾的父母當年接受人工授精,花費5000元;她出生幾個小時後,媒體曾試圖採訪她的父母,他們一度拒絕,但後來決定公開,以提高社會大眾對這項新技術的認識。

卡爾的父母沒有再生其他孩子;卡爾長大後,認定自己須扮演不孕患者的權利倡議者,決定從事醫療新聞工作。

卡爾承認曾對自己能否懷孕感到擔憂,但2010年她與第一任丈夫生下兒子特雷弗(Trevor),特雷弗是自然受孕,沒有任何問題。

卡爾出生後的受洗服曾在史密森尼學會(Smithsonian Institute)展出,19歲時還曾在聯合國 發表講話;卡爾下個月將出版新書,名為「顯微鏡下:美國首位試管嬰兒」(Under the Microscope: The USA's First IVF Baby)。