利用蘋果AirTags跟蹤犯罪 已有多例

蘋果公司推出的藍牙追蹤器AirTag屢傳成為犯罪工具。(路透)

國家廣播公司(NBC)報導，蘋果 公司(Apple)推出的藍牙追蹤器AirTags，已經成為某些跟蹤騷擾、竊車案件的犯罪工具，科羅拉多、喬治亞、密西根、德州等地警方都曾接獲AirTags在跟監、車輛偷竊案件中的實例。

報導指出，住在東岸城市的一名婦女匿名受訪時說，周五晚間離開酒吧後，開車途中發現iPhone跳出「發現有AirTags跟著你一起移動」(AirTag Found Moving With You)訊息。

這名婦女警覺可能遭人跟蹤，旋即檢查皮包、大衣口袋是否被人放置AirTags，驚嚇之餘不敢回家，另尋安全地點過夜。隔天一早，她請人查看車輛，結果在車輪附近找到一個AirTags。

數位隱私 倡議組織「電子邊疆基金會」(Electronic Frontier Foundation)網路安全部主任艾娃‧賈爾波林(Eva Galperin)說：「毫無疑問，AirTags確實被人拿來做為跟監他人之用。」

愛達荷州雙瀑布市(Twin Falls)警長辦公室本月就發表聲明，提醒當地居民AirTags的潛在風險，呼籲面臨家暴威脅的受害者應提高警覺。

專門為警察機關提供法律諮詢的加州律師道吉(Adam Dodge)分析，對某些不肖份子或有虐待傾向的人來說，AirTags的問世形同突然獲得一種「精密、便宜且功能強大的工具」。

過去幾個月裡，蘋果公司對於AirTags進行旨在避免遭到濫用的軟體更新，追蹤器如果與持有人距離相隔太遠，就會發出警示聲響，上周還推出名稱為「追蹤器偵測」(Tracker Detect)的手機 應用程式供民眾下載，或遭人以AirTags跟蹤時將會收到提醒。

賈爾波林表示，並不是所有民眾都希望下載蘋果新推出的應用程式，「這些措施仍然是不夠的」；她說，谷歌(Google)的安卓(Android)版本手機也需要推出大規模改變，以確保消費者隱私。