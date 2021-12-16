馬斯克在推特嗆民主黨大佬：我今年繳稅「全美最高」

特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）和美國參議員華倫 （Elizabeth Warren）展開了全面的推特戰。華倫說全球首富近年來繳稅零元是吃白食，馬斯克氣到發出一連串推文對華倫進行人身攻擊，包括稱呼她「凱倫參議員」。他聲稱自己今年繳納的所得稅會是全美有史以來最高。

馬斯克日前獲選時代雜誌年度風雲人物，華倫抱怨他應該繳更多稅，在推文上呼籲改革稅法，讓馬斯克停止依附其他人「吃白食」。

從不畏懼在推特開戰的馬斯克譏嘲回應：「你讓我想起我還是個孩子時，我朋友老是發火的媽媽，會沒理由的隨便見人就吼。請別打電話向經理舉報我。凱倫參議員。」

近來，「凱倫」已經成為具有貶義的俚語，用來形容那些生活過得好卻很愛抱怨的白人女子，有時也被用來描述錯以為別人不守規則而出聲指摘的女性。

馬斯克的身價估計高達2,510億美元，根據2018年ProPublica的一份調查，他和多位億萬富豪的繳稅金額是零。那年，他幾乎沒有應稅所得，因為他沒賣任何股票，也沒有收到現金薪資或紅利。

但今年情況大不相同，馬斯克面臨超高額的所得稅。他行使選擇權獲得的股票，必須依聯邦最高稅率37%納稅，再加上另外3.8%的淨投資稅，以及還不確定稅率的州所得稅。所以，截至今日，估計他的2021年聯邦稅要繳76億美元，還有可能在年底達到100億美或更多。他已因此賣股套現。

馬斯克推文回應華倫說：「如果你睜眼兩秒鐘，就能理解今年我會比史上任一美國人繳納更多的稅金。」