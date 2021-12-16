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甘迺迪遇刺文件 國家檔案局再公布1500份

記者張聲肇／綜合報導
國家檔案局15日公布1500份甘迺迪總統遇刺文件，另有1萬4000份仍在審查中。(美聯社)
國家檔案局15日公布1500份甘迺迪總統遇刺文件，另有1萬4000份仍在審查中。(美聯社)

國家檔案局(National Archives)15日公布1500份甘迺迪(John F. Kennedy)前總統遇刺文件，還有1萬4000份在審查中；解密後的這1500份檔案，可從國家檔案局的網站查閱。

這1500份檔案原定10月公布，拜登總統以「審查需更多時間」為由，延至15日才解密。

檔案局等單位正「積極審查」1萬4000份同案相關的機密文件，保證「美國政府會做到最大程度的透明」。

檔案局說，不宜再延遲解密的文件，將於2022年12月15日公布，讓民眾一窺究竟。

民調顯示，美國有不少民眾質疑華倫委員會(Warren Commission)調查結論，即刺殺甘迺迪是奧斯華德(Lee Harvey Oswald )一人所為；有線電視新聞網(CNN)說，15日解密的這批文件，或許有助恢復民眾對政府功能的信心。

許多民眾希望解密的文件會透露更多暗殺細節，但是CNN引述研究人員預測，解密的這批文件，不會揭示任何確鑿的證據。

檔案局存檔的甘迺迪刺殺案檔案及記錄，約有500萬頁，其中絕大多數已經公布；前總統川普2018年批准公布1萬9000份，但也抗拒公布其餘文件的要求。

甘迺迪的侄輩呼籲拜登10月就解密，如今解密一批，剩下的，他下令最晚明年12月就公布所有適宜公布的，不得再拖延。

小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)10月說：「對美國民主，這是令人氣憤的事，我們的政府裡面，居然有秘密政府；都過了58年了，還不公布這些檔案，到底有何道理？」

拜登 民調 華倫

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