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海外出生公民人口數 10年來首見下降

編譯郭宣含／綜合13日電
美國海外出生的公民與居民人口過去十年首見下滑。圖為小寶寶參加父母歸化儀式。(Getty Images)
美國海外出生的公民與居民人口過去十年首見下滑。圖為小寶寶參加父母歸化儀式。(Getty Images)

根據美國人口普查局(U.S. Census Bureau)新實驗數據分析，美國海外出生的公民與居民人口過去十年首見下滑，雖然適逢新冠肺炎，但隨著美國人口老化，美國需要更強勁的移民潮，才能支持經濟成長。

政治新聞網站Axios報導，從更近期來看，更多移民進來美國，才能填補美國數百萬個工作機會的空缺。

美國社區調查(American Community Survey)新數據也指出，這是自1960年代以來，海外出生人口十年增幅最少的一年，僅有360萬人；相較之下，2000年代的移民人口增加880萬人。

華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)人口統計學家弗雷(William Frey)告訴Axios，這些數據強烈指出，美國海外出生人口大幅縮減，無疑跟去年實施新冠肺炎限制，而導致更少移民入境有關。

值得注意的是，新冠肺炎使蒐集人口普查數據的任務更艱難，導致2020年美國社區調查結果，並不符合前幾年的蒐集數據標準，也因此這份資料被稱作「實驗」數據。

前總統川普試圖將無證移民從選區重新畫分的名單中剔除，最後未能成功，但此舉恐讓部分移民人口對於回應人口普查局感到戒慎恐懼。

弗雷指出，2020年美國的海外出生人口數降低，可能至少有部分原因是源自於此。

移民 人口普查 新冠肺炎

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