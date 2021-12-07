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珍珠港事件80年 101歲老兵：戰艦關艙前離開 撿回一命

記者張聲肇／綜合報導
101歲老兵羅素重返珍珠港，參加7日紀念當地美軍遭突襲80周年的活動。(美聯社)
101歲老兵羅素重返珍珠港，參加7日紀念當地美軍遭突襲80周年的活動。(美聯社)

101歲老兵羅素(David Russell)重返珍珠港，參加7日紀念當地美軍遭突襲80周年的活動，也當場回顧那救他一命的瞬間決定。

1941年12月7日，在珍珠港奧克拉荷馬號戰艦的一等水手羅素，看到日本戰機群開始猛炸港口船艦時，他首先想到躲到到甲板下面去，「大家開始把艙門關閉，我決定還是出來好了」，那一剎那的決定，改變了他的一生。

因為再過12分鐘，這艘戰艦在遭魚雷連番擊中之後，整個翻覆，船上所有水手和陸戰隊員429人喪生，是當天人員損失第二慘重的海軍戰艦，僅次於亞利桑納號的1177人。

羅素和另30名當天沒被炸死的珍珠港老兵，以及100多名二戰老兵，一同出席7日早上7時55分展開的默哀儀式，追悼當天犧牲的2300多名戰友。當天，日本戰機7時55分開始攻擊毫無防備的美軍。

這些存活下來的老兵，大多數已90多歲或近百歲，去年因新冠肺炎防疫措施，只能在家參加現場直播的紀念會。

今年，他在「最佳國防基金會」支助下，可以親臨現場，追悼犧牲的戰友；最佳國防基金會是NFL選手愛德華茲(Donnie Edwards)創辦的非營利組織，專門幫助二戰老兵重返戰場，參加相關活動。

羅素回想當時，因為是協助裝填防空砲彈，其他裝彈手受傷時，自己可以隨時補上，但是日本戰機先用魚雷連番襲擊，他還沒走到防空砲區，船就開始翻覆了。

船開始翻覆、下沉，他閃避不斷倒下的東西，「你得斜著走」；等他走到主甲板，他爬上圍桿，看到馬里蘭號停泊在旁邊。他不能游過去，因為漏出的油料已經在海面燃燒，於是從船上抓了一條繩子，盪了過去，幸好沒有受傷。

他到了馬里蘭號，就幫新艦上的防空砲裝填砲彈。

那場戰役過後，羅素和另兩人到戰艦群集的福特島找洗手間，當地藥品發配中心等改為臨時醫療站，好幾百名傷患在接受救治；他們三人看到牆邊擺滿了身體嚴重灼傷的水兵，其中不少活不過幾天，壯烈為國捐軀。

他說他很幸運在船艙關閉前決定留在甲板上，因為事後歷史顯示，奧克拉荷馬號船艙裡面，僅32名官兵經民間團隊搶救，才得活命。

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