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感恩節大禮 梅哈里醫學院956名醫學生獲贈1萬元

編譯郭宣含／綜合28日電
梅哈里醫學院的學生獲得1萬元感恩節禮物，圖為該院學生著白袍站在醫學院大樓前合影。(取自梅哈里醫學院網站)
梅哈里醫學院的學生獲得1萬元感恩節禮物，圖為該院學生著白袍站在醫學院大樓前合影。(取自梅哈里醫學院網站)

田納西州納許維爾(Nashville)梅哈里醫學院(Meharry Medical College)956名學生銀行戶頭收到意外的及時雨，校方為感謝他們過去協助抗疫，發給每人1萬元的感恩節禮物。

美國最大傳統非裔醫學院之一的梅哈里醫學院24日每人發放1萬元給956名學生，該院院長希爾德雷斯(James Hildreth)表示，他們的學生過去19個月協助納許維爾市抗疫，在新冠篩檢站協助檢測，最近又到疫苗診所提供協助。

「我很感謝你們這些學生，健康照護、公衛與研究的未來就交付到你們手中了。」希爾德雷斯在影片中告訴學生：「這樣的未來看起來明亮耀眼。」

這筆錢來自指定要給大學學院的聯邦新冠紓困金，當局要求學校至少將一半經費用於緊急獎助學金。

有些傳統非裔學院和大學將這筆經費，用來紓解學生的學貸；希爾德雷斯並未要求梅哈里的學生該如何花這筆獎金，但提供個人建議。

「我們認為分配這筆經費的最好辦法，就是發給為世界貢獻良多的本校學生。」希爾德雷斯在影片中表示：「這一萬元由你們決定……我知道黑色星期五購物很誘人，但強烈建議你們將這筆錢用來支付教育和培訓相關費用。」

該校四年級生、班級牧師強森(Dwight Johnson)表示，新冠疫情期間，對梅哈里醫學院的學生尤其艱辛，大家透過網路教學上課、臨床實習時間縮減，而且證照考試時程也延後。

強森表示：「我們有很多人的親友過世。在疫苗釋出前，每天到醫院知道自己可能接觸新冠病毒，而且得拿實習時間來隔離，這些都是讓人壓力爆棚的經驗。」

27歲的強森表示，他聽到這個消息樂不可支，「我打算拿這筆錢來繳付部分學貸，購買未來證照考試的學習資源，還有拿來度蜜月，我5月要結婚了。」他的未婚妻也是該校學生，他說這筆錢將完全改變他們的新生活。

疫苗 非裔 紓困金

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